Tornano per l’ottavo anno consecutivo le Mattinate FAI d’Inverno, il grande evento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano pensato per il mondo della scuola e in particolare dedicato alle classi iscritte al FAI, durante le quali gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire le loro città da protagonisti. Proprio come le recenti Giornate FAI d’Autunno, questa ottava edizione sarà dedicata all’Infinito di Giacomo Leopardi, giovane straordinario della nostra storia letteraria che duecento anni fa, a soli 21 anni, scrisse la sua poesia più celebrata, in quell’Orto sul Colle dell’Infinito che è stato inaugurato dal FAI con il Comune di Recanati e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani il 26 settembre 2019 a Recanati, primo Bene in concessione alla Fondazione nelle Marche.

Da lunedì 25 novembre a sabato 30 novembre 2019 - dalle 9.30 alle 13.00 - gli allievi delle classi “Amiche FAI” saranno invitati a conoscere il patrimonio storico e artistico del loro territorio accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai loro docenti e dai volontari del FAI. Grazie alle Delegazioni FAI attive su tutto il territorio nazionale saranno aperti più di 200 tesori selezionati perché speciali, curiosi, originali o bellissimi in oltre 100 città d’Italia.

Gli studenti avranno così l’occasione di partecipare a visite condotte da loro coetanei e di vivere un’insolita esperienza di “educazione tra pari”, che si traduce in un inedito e proficuo scambio tra nuove generazioni.

Itinerario a cura della Delegazione FAI PESCARA

Mediamuseum: il museo vivente racconta Ennio Flaiano

Gli “Apprendisti Ciceroni” del Liceo Classico D’Annunzio di Pescara - Sez.3C e 3Y europeo- e dell’Ist. Comprensivo PE 7 - Scuola Secondaria I° "L. Antonelli" di Pescara – Sez.2A, 2E e 2G sono i protagonisti dell’itinerario: Mediamuseum di Pescara. I beni saranno aperti alle scuole dalle h. 9.30 alle h. 13.00 dal 25 al 30 novembre 2019.

«L’iniziativa – sottolinea Rosaria Morra, Capo Delegazione FAI Pescara – rientra nella promozione del territorio che serve a far conoscere storie, valore e patrimonio culturale pescarese e consente di raccontare un’identità storica della città, all’infuori dell’aula scolastica. Si tratta di un momento importante, riservato ai giovani studenti che saranno i futuri custodi del nostro prezioso patrimonio culturale».

Luogo multimediale di grande suggestione, nato nel 1995 per volontà del suo fondatore Edoardo Tiboni mette a disposizione del pubblico un’ampia collezione di reperti delle arti dello spettacolo. Dal 2006 è collocato nel centro storico di Pescara, ed è ospitato all’interno dei locali dell’ex Tribunale.

Il museo si trova a pochi passi da Corso Manthonè dove nacquero, in due palazzi molto vicini, Gabriele D'Annunzio ed Ennio Flaiano, entrambi ricordati all'interno della struttura museale insieme a molti altri protagonisti della letteratura, del teatro, della fotografia, della radio, del cinema e della televisione. La struttura si articola su quattro livelli con diverse sale dove si ripercorre la storia del cinema e di Flaiano, con gli originali di carte anagrafiche, scolastiche e private, oltre alle prime edizioni di opere e volumi degli atti dei convegni di studio a lui dedicati. La sala 3 è dedicata al suo rapporto con il cinema e con il lungo e tormentato sodalizio con Federico Fellini, grazie a foto, disegni e locandine dei film che sceneggiarono insieme. La sala 5 contiene carteggi che hanno legato lo scrittore a due uomini della cultura abruzzese: Giuseppe Rosato, poeta lancianese, ed Edoardo Tiboni, giornalista e fondatore dei premi internazionali Flaiano.

Visite a cura degli “Apprendisti Ciceroni” del Liceo Classico D’Annunzio di Pescara - Sez.3C e 3Y europeo- ed Ist. Comprensivo PE 7 - Scuola Secondaria I° "L. Antonelli" di Pescara – Sez.2A, 2E e 2G.

AGN ENERGIA per il quarto anno consecutivo è main sponsor di Mattinate FAI d’Inverno. Il grande interesse nei confronti di iniziative che coinvolgono la scuola, insieme all’attenzione e al rispetto per l’ambiente, hanno portato il gruppo a sostenere anche quest’anno il progetto dalla forte valenza didattica, sociale e culturale e a mettere a disposizione la propria esperienza nell’ambito del risparmio energetico. In occasione dell’evento verrà inoltre lanciata una nuova edizione del sondaggio online “LA TUA IDEA GREEN” (mattinategreen.agnenergia.com).

Dal 4 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 gli studenti potranno indicare le azioni che ritengono prioritarie per la salvaguardia dell’ambiente. Al termine del sondaggio, tra i partecipanti verrà estratto a sorte uno studente che vincerà una gift card Mondadori del valore di € 500,00.

Inoltre, alla scuola del vincitore verrà dedicato un ulivo nel Bosco del San Francesco - Bene del FAI situato ai piedi della Basilica di San Francesco ad Assisi – che verrà piantumato grazie ad AGN ENERGIA. L’azienda contribuirà anche alla manutenzione annuale del Bene.

L’ottava edizione di Mattinate FAI d’Inverno si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Per informazioni sui beni aperti e per le prenotazioni delle visite consultare il sito internet www.mattinatefai.it