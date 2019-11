Via Stradonetto, martedì partono i lavori per sistemare l'asfalto tra via Aterno e la Tiburtina

Inizieranno martedì prossimo i lavori per la sistemazione del manto d'asfalto lungo via Stradonetto a Pescara, nel tratto compreso tra via Aterno e via Tiburtina.

Si tratta di opere che rientrano nel blocco di riqualificazione dell'area di via Aterno, avviata nei mesi passati. Le condizioni in cui si trova via Stradonetto, pericolosa per buche e avvallamenti, hanno consigliato la redazione di una perizia di variante per procedere a una sistemazione complessiva.

Con ordinanza è stato disposto il divieto di sosta e di fermata dal 26 novembre al 5 dicembre e comunque fino a fine lavori.

"L'impresa - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia - dovrà garantire l'accesso dei privati nelle loro proprietà durante l'esecuzione dei lavori e riaperture progressive della strada in relazione agli stati di avanzamento del cantiere".

Le opere prevedono il rifacimento totale del manto d'asfalto, previa fresatura e ricarica con binder dello spessore medio di 1,5 cm per correggere gli avvallamenti e le imperfezioni del piano di posa del tappetino.