Il Leo Club di Pescara unisce solidarietà e cineforum

Domenica 24 novembre il Leo Club Pescara ha organizzato una proiezione a ingresso libero presso la Parrocchia Madonna dei Sette Dolori di Pescara.

Il film proiettato è stato "Etiopia in Tuk Tuk", parte del progetto serie TV/web "Il Mondo a Rallentatore", prodotto e girato da Ludovico de Maistre. Per promuovere uno stile di viaggio etico e responsabile, il regista mostra nel film la storia di 11 ragazzi, 3 squadre e 3 mezzi, che in 18 giorni di viaggio hanno percorso oltre 2500 km alla scoperta dei gruppi etnici stanziati nella valle dell’Omo spostandosi solamente con il tipico taxi etiope.

Spontaneità, genuinità e una visione del mondo all’insegna della solidarietà e dell’etica sono anche alla base dei principi Leoistici.

Al termine della proiezione è stato presentato il viaggio annuale per giovani under 30 a Wolisso in Etiopia che l’anno prossimo si terrà a marzo.

L’evento è stato organizzato a favore della raccolta fondi "You For Wolisso", che vede come scopo principale il miglioramento dell’istruzione e delle infrastrutture per il progetto Lions "Villaggio della Solidarietà di Wolisso".