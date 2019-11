Danni della grandinata di luglio, 300mila euro per l'edilizia residenziale pubblica

“Arrivano i fondi regionali per riparare parte dei danni prodotti dalla grandinata del 10 luglio scorso sull’edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Pescara. Ben 300mila euro il finanziamento erogato tramite delibera di giunta regionale, risorse che ci consentiranno di effettuare interventi tempestivi sui tetti e i solai di molti edifici, a partire dal rione Fontanelle, e di questo ringraziamo il Presidente Marco Marsilio per la sensibilità dimostrata nei confronti di quella che è un’emergenza del territorio”.

Lo hanno annunciato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e i consiglieri regionali Guerino Testa (Fratelli d’Italia) e Vincenzo D’Incecco (Lega), firmatari dell’emendamento.

“La tempestività e la velocità di intervento sono le caratteristiche specifiche del governo regionale di centrodestra, capace di attenzionare quelli che sono i problemi emergenziali e di trovare subito le risorse necessarie per affrontarli – hanno sottolineato il Presidente Sospiri e i consiglieri Testa e D’Incecco -. Tutti ricordiamo il disastro causato dalla grandinata del 10 luglio scorso, quando chicchi di ghiaccio di 7-10 chili sono piombati sulla città, danneggiando il patrimonio privato, come auto e abitazioni, ma anche il patrimonio pubblico, a partire da 13 edifici di edilizia residenziale pubblica, creando una spesa ingente non prevista nei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e parliamo di una stima pari a 1milione 381mila 710 euro. Il Comune di Pescara si è subito attivato e, spulciando tra i fondi di cassa, ha trovato le prime risorse per intervenire in via Caduti per Servizio. Oggi anche la Regione è scesa in campo per fare la propria parte e ha approvato una delibera ad hoc stanziando 300mila euro per interventi di manutenzione straordinaria sull’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, una somma sicuramente non sufficiente per coprire tutte le esigenze, ma comunque un fondo precauzionale utile ad affrontare l’emergenza più urgente in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale che non consideriamo affatto un ‘caso’ chiuso. Per l’effettivo trasferimento delle risorse, il Comune di Pescara dovrà ora trasmettere al Dipartimento Governo del Territorio e Politiche ambientali, entro 30 giorni dall’esecutività della delibera regionale, un’apposita richiesta di ammissione al finanziamento con la relativa progettazione. Il fondo sicuramente ci permetterà di restituire serenità a molte famiglie, a partire dal rione Fontanelle, dove in tanti, nelle scorse settimane, hanno segnalato situazioni di criticità, con l’acqua che penetra nei soffitti per l’assenza di tegole sui tetti o per il danneggiamento delle guaine di impermeabilizzazione. Ora possiamo aprire i cantieri”.