Finanziere perde la vita cadendo dalla moto

Incidente mortale sull'asse attrezzato a Pescara, in prossimità dell’uscita di piazza Unione.

Vittima un finanziere di 54 anni di età in servizio nel Comando del capoluogo adriatico, B.G. le sue iniziali, che, in moto, si stava recando a lavoro.

Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo.

Vani i soccorsi. Sul posto operatori sanitari del 118 e Polizia Stradale.

Si cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente per capire se il motociclista abbia perso il controllo del mezzo da solo o per causa di un urto con un altro veicolo.