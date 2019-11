A Pescara si accendono le 'Luci d'Artista'

“E’ con soddisfazione che ufficializzo l’accensione delle Luci d’Artista, in anticipo rispetto alle passate edizioni. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 novembre alle ore 18 in piazza Salotto”.

L'assessore al Commercio, Turismo e Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, annuncia l’atteso evento che inaugura, di fatto, il periodo natalizio in città.

“Centriamo un obiettivo fortemente voluto dalle associazioni di categoria e da tutti gli operatori commerciali, quello cioè di dare l’avvio alle Luci d’Artista dai primissimi giorni di dicembre. Siamo riusciti a fare di più, anticipando ulteriormente anche con l’intento di farlo coincidere con il 'Black Friday'. Ringrazio la Camera di Commercio Chieti-Pescara con cui il Comune ha lavorato in piena collaborazione, ed invito la cittadinanza – conclude Cremonese – a partecipare numerosa, con la certezza che quello delle Luci non sarà l'unico momento piacevole della serata".