Scivolano sul ghiaccio, deceduti due escursionisti sulla Majella

Bilancio pesante per gli incidenti in montagna in Abruzzo: due morti sulla Majella, uno sul Gran Sasso.

Sulla Majella, in località Rava del Ferro, recuperati i corpi senza vita di due persone. Due altri escursionisti illesi hanno lanciato l'allarme: i due malcapitati sarebbero scivolati sul ghiaccio a quota 2.500 metri sul livello del mare.

Le vittime sono un 58enne di Lanciano, Gianpiero Brasile, e un 55enne di Sora, Antonio Muscendere.

Ad intervenire uomini dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino (Cnsas), oltre all'elicottero del 118 e ai Carabinieri.