Antonio Chiaramonte "CINEMASET & GIOVANI"

L'intento del produttore cinematografico Antonio Chiaramonte presidente della casa cinematografica CinemaSet coaudiuvato dal noto legale avvocato Enzo Guarnera - è infatti quello di attivare un esercizio di cittadinanza, capace di restituire, attraverso il linguaggio audiovisivo, lo sguardo dei ragazzi sul concetto di legalità”.

Con il suo ultimo film “Io Ho Denunciato “ scritto dall’autore Paolo De Chiara e diretto da Gabriel Cash - sta conquistando il cuore di tantissimi studenti di vari istituti scolastici italiani , che si sono dimostrati entusiasti alla proiezione del film .

Gli studenti hanno trovato forte interesse e molto significative tante parti della sceneggiatura di questo film , che trasmette l’insegnamento della legalità per incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività.

Nei primi 45 giorni dalla sua proiezione nelle scuole, “Io Ho Denunciato” è stato visionato da oltre 1356 studenti di tanti istituti scolastici italiani, ed ha già ricevuto il suo primo riconoscimento “PREMIO DELLA LEGALITA’ 2019” svolto a Fiumicino. Un dato straordinario in cosi poco tempo, mai fino ad oggi raggiunto da altri.

Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni di Antonio Chiaramonte :

“La CinemaSet insieme ed alcune associazioni del territorio nazionale insieme a diversi enti governativi e statali , grazie alla valida e fondamentale collaborazione dell ‘avvocato Enzo Guarnera , ha iniziato a produrre ,anche, alcuni prodotti cinematografici basati a percorsi educativi sulla legalità per il pieno sviluppo della persona umana e dei diritti di cittadinanza , allo scopo di dare attuazione alle garanzie che la Costituzione della Repubblica italiana prevede

L'obiettivo è quello di “rompere il ghiaccio” alle rappresentazioni nell’immaginario mentale giovanile, indotte dalle narrazioni che hanno per oggetto l’illegalità in quanto le stesse sono molteplici: possono suscitare fascino come inorridire, creare confusione quanto dare adito a giudizi manichei e semplificatori, captare adesioni emotive o suscitare difese e rifiuti, indurre identificazioni con gli “eroi negativi” o, viceversa, con le vittime, con chi combatte l’illegalità e fa resistenza.

Questo film rappresenta i risultati di un ottimo lavoro di gruppo avviato da CinemaSet nel 2019 sulle rappresentazioni del fenomeno dell’illegalità . Il nostro lavoro si pone innanzitutto l’obiettivo di contribuire all’approfondimento delle rappresentazioni sociali del fenomeno dell’illegalità attraverso il cinema . Questo film rappresenta un percorso educativo ad uscire dall’impasse ,si ricostruiscono fatti realmente accaduti e cosi sarà anche per le altre storie che andremo a produrre prossimamente . Da qui l’importanza di dedicare in primis spazio al mondo della scuola e dei giovani.