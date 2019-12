GL Oil, Giuseppe Langella: Storie di calcio,di azienda, di buona impresa, una storia nel mondo del calcio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Imprenditore Giuseppe Langella, titolare dell’azienda G.L. Oil, attivo da oltre trent’anni nel mondo dei lubrificanti. Infatti il suo interesse per il calcio è testimoniato dalle varie volte in cui i propri brand hanno fatto da sponsor alle squadre calcistiche.

La prima volta fu ai tempi del Napoli di Ferlaino, quindi ci fu una piccola parentesi con il Savoia Calcio, squadra di Torre Annunziata che allora militava nel campionato cadetto (in entrambi i casi con il brand Challoils), per arrivare, nel 2019 a fare da sponsor al Pescara calcio, attualmente militante in serie B, questa volta con il brand Lublan.

Ovviamente, oltre all’interesse per il mondo del calcio, tali sponsorizzazioni fanno parte anche di una oculata strategia di marketing: “Noi cercavamo una potenzialità nel mondo del calcio che abbia spiragli anche per la serie A, oltre a fare un ottimo campionato di serie B, ed il Pescara ha subito catturato la nostra attenzione”, ha dichiarato lo stesso imprenditore Giuseppe Langella.

Allo stesso modo, grande soddisfazione è stata espressa dalla azienda di lubrificanti, nella persona di Pasquale Maria Annigliato, responsabile aziendale del settore marketing, il quale ha dichiarato che “questa operazione permette di espandere la visibilità del proprio marchio anche in questa zona d’Italia, fino ad ora assente, oltre a rinnovare la loro presenza nel mondo calcistico”.

A fare da timoniere per questa operazione, è stato l’ex giocatore bianco azzurro, ora dirigente, Guglielmo Stendardo. Ha parlato di una trattativa rapida e proficua, e ha espresso grande soddisfazione per l’inizio di questa collaborazione.

Ecco il link della conferenza: https://bit.ly/2P4jkgT