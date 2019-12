Idee regalo per lei: 5 doni sempre graditi

Non sapete cosa regalare ad una donna per Natale? Innanzitutto non andate nel panico: avete l’imbarazzo della scelta perché sono tantissime le idee regalo per lei e ce n’è davvero per tutti i gusti! Se però preferite andare sul sicuro, vi conviene evitare eccessive stravaganze ed optare per qualcosa che non rischi di essere accantonato in un cassetto, come purtroppo spesso avviene. Oggi vi proponiamo 5 idee regalo classiche ma sempre apprezzate dal mondo femminile: vi basterà sceglierne una per non rischiare di commettere errori.

1. Un gioiello: il dono perfetto per ogni donna

Non è certo un segreto: tutte le donne amano i gioielli quindi se rimanete in questo settore di certo non rischiate di fare un dono poco gradito! Naturalmente però dovete scegliere quello giusto ed appropriato, perché non potete regalare alla fidanzata lo stesso gioiello che regalereste a vostra madre. Per non sbagliare, ricordate che donare un anello prima del fidanzamento potrebbe essere un grande rischio: la vostra lei infatti potrebbe fraintendere e vi trovereste in una situazione alquanto imbarazzante. Se dovete fare un regalo ad una donna che conoscete poco, su QVC potete trovare dei bellissimi ciondoli che sono l’ideale perché meno impegnativi ma pur sempre di grande effetto. Nel dubbio quindi, con un pendente potete sempre andare sul sicuro!

2. Prodotti di bellezza

Un altro regalo sempre apprezzato dal mondo femminile è il cofanetto con alcuni prodotti di bellezza che possono essere creme ma anche bagnosciuma, sali da bagno, trattamenti per la cura dei capelli. Anche in questo caso non c’è che l’imbarazzo della scelta e difficilmente si rischia di fare brutta figura perché i prodotti di bellezza sono sempre molto apprezzati dalle donne. Si tratta di un regalo utile che è sempre ben accetto e non viene quasi mai accantonato in un cassetto.

3. Una bella borsa

Per quanto riguarda l’infinito mondo degli accessori, le borse sono sempre gradite dalle donne e anche in questo caso si tratte di un regalo senz’altro utile. Certo, occorre prestare un po’ più di attenzione allo stile quindi vale la pena donare una borsa solamente ad una donna che si conosce bene. Per non sbagliare comunque si può sempre optare per un modello classico, di un colore che si possa abbinare con tutto come il nero. Meglio evitare le stravaganze a meno che non siate certi che siano realmente apprezzate.

4. Una giornata alla SPA

Se il vostro budget non è proprio risicato, un’altra bellissima idea regalo per una donna è la giornata alla SPA o in un centro benessere. Si tratta senza dubbio di un dono apprezzatissimo e adatto a qualsiasi fascia d’età. Per evitare di commettere errori però scegliete un centro che non si trovi troppo lontano e che si riesca a raggiungere con facilità.

5. Il cofanetto per un viaggio

Per le donne che amano viaggiare, un’altra idea regalo che al giorno d’oggi è sempre più gettonata è il cofanetto con un soggiorno a scelta. Anche in tal caso il budget da mettere a disposizione aumenta, ma la bella figura è assicurata!