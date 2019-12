Folgarida in inverno: 5 cose da fare con tutta la famiglia

Folgarida, nel cuore della Val di Sole, è una delle località trentine perfette per una settimana bianca in compagnia di tutta la famiglia. Si trova in una posizione privilegiata per chi ama sciare grazie allo Skirama Dolomiti Adamello Brenta che è uno dei comprensori sciistici più belli della regione ma non è solo questo che ha da offrire questa meravigliosa località. A Folgarida le cose da fare durante una settimana bianca in famiglia sono tantissime e oggi vi proponiamo quelle che secondo noi sono le più interessanti. Vediamo dunque 5 esperienze da non perdere se vi trovate in vacanza da queste parti, anche con i bambini al seguito.

#1 Puro divertimento sulle piste da sci

Folgarida è famosa per via dello Skirama Dolomiti Adamello Brenta: un comprensorio sciistico davvero incredibile, con ben 380 km di piste collegate da 150 impianti di ultima generazione. Trascorrere una giornata sugli sci è quindi un’esperienza che merita di essere vissuta se vi trovate in vacanza in questa località e non occorre essere esperti. Molte piste sono adatte anche ai principianti o addirittura a chi non si è mai messo alla prova con questo sport, bambini compresi. Alcuni hotel a Folgarida sono affacciati sulle piste, che si possono raggiungere direttamente con gli sci ai piedi ed i panorami che si possono ammirare dalle vette sono davvero strepitosi.

#2 Escursione con le ciaspole in Val di Sole

Folgarida non è solo il Paradiso degli sciatori: è una località che ha moltissimo da offrire anche a coloro che non praticano questo sport e preferiscono scoprire le meraviglie della natura. Un’esperienza bellissima e adatta a tutta la famiglia per esempio è l’escursione con le ciaspole, che permettono di passeggiare sulla neve fresca ed immergersi in scenari strepitosi, completamente incontaminati. Molti hotel organizzano queste uscite tutte le settimane e vale davvero la pena approfittarne perché si tratta di un’occasione perfetta per vivere la magia dei paesaggi innevati, a pieno contatto con la natura.

#3 Pattinaggio sul ghiaccio a Malè

A soli 12 km da Folgarida è possibile trovare lo stadio del ghiaccio: una struttura dedicata a coloro che vogliono trascorrere una giornata di puro divertimento con i pattini ai piedi. I bambini solitamente amano questa attività e anche se non si sono mai messi alla prova vale proprio la pena far vivere anche a loro questa bellissima esperienza.

#4 Una giornata al museo delle scienze

Non solo sport e divertimento: il Trentino ha da offrire moltissimo anche dal punto di vista culturale e sono due in particolare i musei da non perdere. Il primo è il Mart a Rovereto ed il secondo è il MUSE a Trento: il museo delle scienze che i bambini amano moltissimo perché ricco di stimoli e di avventurosi percorsi di scoperta.

#5 Relax nel centro benessere

Dopo una giornata di avventure sulla neve non c’è niente di meglio che trascorrere qualche ora in un centro benessere e a Folgarida sono molti gli hotel che sono dotati di una SPA interna. Un fantastico momento di relax mentre i bambini sono al mini club: non si potrebbe desiderare di più!