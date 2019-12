Montesilvano, ecco gli eventi delle feste di Natale 2019

Per quasi un mese la magia del Natale animerà le strade del centro di Montesilvano con numerosi eventi riservati ai bambini, ai giovani e agli adulti.

Il ricco cartellone delle manifestazioni, presentato ieri mattina, inizierà l'8 dicembre dalle ore 18,00 con l'accensione dell'albero di Natale e il concerto del coro New Port Gospel Singer in piazza Diaz, che nel periodo delle festività si trasformerà in un villaggio per i più piccoli con la Casa di Babbo Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Tre i concerti in programma, si parte il 23 dicembre alle ore 21,00 al Pala Dean Martin con il Gran Galà di Natale alla presenza della cantante Simona Molinari, accompagnata dall'Orchestra Dean Martin, diretta da Antonella De Angeli, parteciperanno anche il tenore Nunzio Fazzini e l'attrice Tiziana Di Tonno.

Il secondo concerto è in programma il 26 dicembre a piazza Muzii con uno dei cantanti trap più ascoltati del momento, si tratta di MamboLosco che su conta su Spotify due milioni di ascolti mensili.

Il terzo concerto sarà tenuto dal tenore Piero Mazzocchetti e si svolgerà il 29 dicembre al Pala Dean Martin.

Sempre in piazza Diaz dall'8 dicembre ci saranno le proiezioni di video mapping sul Palazzo di Città e sulla Chiesa di Sant'Antonio con scene di natività.

Domenica 8 dicembre al Pala Dean Martin verrà inaugurata la mostra di circa 100 presepi, organizzata dall'Associazione Amare Montesilvano e la seconda esposizione dei lavori del 15esimo Concorso Poesia, Pittura e Fotografia. La mostra resterà aperta fino al 7 gennaio.

Il 19 dicembre, per i più piccoli sempre nell'ambito di questa iniziativa, si svolgerà la Fiaba Musical di Pinocchio e la tombolata di beneficenza. In via Roma durante il periodo natalizio si svolgeranno i mercatini artigianali e dal 13 dicembre per tre giorni la Fiera del Cioccolato, con stand che arriveranno direttamente dalla manifestazione umbra.

Quest'anno per la prima ci sarà il presepe "Tutti insieme sotto la stessa stella", organizzato il 17 dicembre dalle ore 16 alle ore 19 da 500 bambini della scuola dell'infanzia alla secondaria dell'Istituto comprensivo Troiano Delfico, una rievocazione storica degli antichi mestieri, della natività con pastori fino alla Strage degli Innocenti.

Dal 20 al 22 dicembre in piazza Muzii tornain versione natalizia in Country Festival.

Le vie del centro saranno animate in particolare il 6 gennaio con numerose befane che arriveranno in '500 e con altri mezzi e con spettacoli organizzati dalle associazini dei commercianti. La madrina della giornata sarà Barbara Chiappini.

"Abbiamo investito delle risorse maggiori rispetto agli anni precendenti – ha detto il sindaco Ottavio De Martinis – perché i nostri concittadini meritano una vetrina importante e momenti di divertimento significativi. In passato durante le festività natalizie i montesilvanesi sono stati costretti a recarsi nelle città limitrofe per gustare spettacoli o semplicemente per passeggiare con la propria famiglia, quest'anno nelle vie della città assicureremo musica, mercatini, spettacoli per tutte le fasce di età e tanto divertimento. Nell'ottica della programmazione turistica, avviata nei mesi scorsi, ci auguriamo che i nostri eventi siano seguiti anche da persone provenienti da fuori città. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione delle manifestazioni: dalle scuole che hanno allestito un presepe itinerante che coinvolgerà tutti gli studenti dell'Istituto Troiano Delfico, ai commercianti, alla Scuola civica di Musica e Teatro alle altre associazioni del territorio. Il centro città sarà la sede naturale della maggior parte degli eventi, alcuni saranno al chiuso come il concerto di punta con Simona Molinari per il Gran Galà di Natale, il concerto di Mazzocchetti e quello di MamboLosco, tutti e tre gratuiti, altri saranno all'aperto. Le luminarie sono quasi pronte e si accenderanno definitivamente l'8 dicembre in numerose vie di Montesilvano. Ringrazio tutti gli assessori con i quali prosegue un'ottima collaborazione, il gioco di squadra con la giunta e con l'intera maggioranza, instaurato fin dagli eventi estivi e dal Jova Beach Party, ci consente di raggiungere obiettivi di pregio".

L'assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi ha illustrato nel dettaglio il programma: "Abbiamo incentrato il Natale nel centro cittadino – spiega l'assessore Comardi - in particolare a piazza Diaz con varie attività tra cui la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la casa di Babbo Natale. Il 23 dicembre con il Gran Galà di Natale Simona Molinari ha mantenuto la promessa durante il Premio Dean Martin, il concerto si svolgerà in collaborazione della Scuola Civica di Musica e Teatro. Altre manifestazioni come il Country Rock Christamn Festival, che torna dopo il successo estivo nella versione natalizia sarà adatta a un pubblico di appassionati e non solo. Ci sarà quest'anno invece una befana più ricca, in collaborazione con i commercianti: tanti eventi per grandi e piccoli nelle vie del centro. Inoltre ci saranno musical ispirati ai cartoni della Disney".

Alessandro Pompei, assessore alle Politiche giovanili ha organizzato il concerto di Santo Stefano: "MamboLosco è un artista molto seguito dai giovani ed è una scommessa per le fasce di età più giovani che in città in passato non hanno mai trovato eventi dedicati a loro. Questo artista è un riferimento per il mondo del trap. Sono certo che così come nella sfida vinta nel cartellone estivo con la presenza di alcuni rapper di grido il 26 dicembre sarà un successo e contiamo nella presenza di un pubblico numeroso".

Alla presentazione era presente anche il direttore della Scuola Civica di Musica e Teatro che ha organizzato con l'amministrazione comunale il Gran Galà di Natale del 23 dicembre aperto a tutti.