Inaugurata la mostra dei presepi di Montesilvano al Pala Dean Martin

Il sindaco Ottavio De Martinis, gli assessori Debora Comardi, Anthony Aliano e il presidente dell'associazione Amare Montesilvano Renato Petra hanno inaugurato la mostra dei presepi 2019 alla presenza di numerosi bambini, genitori, nonni e alcuni docenti che hanno collaborato all'iniziativa.

Circa 100 i lavori esposti dei partecipanti alla "sezione presepi" del 15° Concorso poesia, pittura, fotografia e presepi e quelli del "Museo e laboratorio del Presepe". L'allestimento della mostra è stato curato dall'artista Tecla Cecamore con il suo staff Anna Lucia Strizzi, Antonia Capocefalo, Paola Candeloro, Alberto Falasca, Mimma Renzulli, Adelia Di Giovacchino e Anna di Gennaro.

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha creduto fin dal primo anno in questa iniziativa - ha dichiarato l'assessore Comardi – . La mostra dei presepi a cui hanno partecipato numerosi cittadini è aperta per ammirare queste bellissime opere. Vi ringraziamo per il vostro impegno e per avere portato al Pala Dean Martin questi manufatti che rappresentano uno dei fondamenti della cristianità. Essi sono l'espressione di una tradizione fortemente legata al passato che stimola creatività, testimonia conoscenza e sapienza artigianale, svolge un'importanze sociale che favorisce coesione, unità, accentua il piacere di stare insieme". Le premiazioni del Concorso si terranno il 6 gennaio 2020 all'Hotel Adriatico in occasione della "Tombolata di Beneficenza Mettici il Cuore 3", organizzata dall'Associazione Amare Montesilvano e patrocinata dall'Amministrazione Comunale di Montesilvano.

L'esposizione rimarrà aperta fino al 7 gennaio 2020 al primo piano del Pala Dean Martin dalle ore 16,00 alle 18,30 (escluso alcuni giorni in cui sono presenti eventi esterni). Per le scuole sono previste visite guidate programmate. Per informazioni contattare: 3281633881 o 3931551427.