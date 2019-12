Nasce in Abruzzo l'Agenzia Regionale della Protezione Civile

“L’Istituzione dell’Agenzia Regionale della Protezione civile renderà più moderna, più efficiente, efficace e sicuramente più veloce ed elastica l’organizzazione stessa della macchina della Protezione civile al fine di assicurare interventi tempestivi, organizzati e al servizio degli utenti. La struttura avrà un organigramma ben preciso, con due strutture operative, a L’Aquila e a Pescara, e che dovrà vedere il coinvolgimento di professionalità d’eccellenza, capaci di predisporre non solo le iniziative emergenziali, ma soprattutto di programmare una pianificazione territoriale con la consapevolezza del quadro abruzzese”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri in riferimento alla norma approvata.

“L’Abruzzo è purtroppo una terra che ben conosce il triste capitolo delle emergenze naturali e che ha vissuto sulla propria pelle, nel bene e nel male, quegli interventi che, inevitabilmente, hanno visto schierata in prima linea tutta la Protezione civile regionale e nazionale – ha ricordato il Presidente Sospiri -. E non parlo solo del terremoto de L’Aquila, ma anche delle situazioni di dissesto idrogeologico disseminate ovunque, dal teramano all’entroterra pescarese, come pure alla vicenda Rigopiano e, più in generale, alle storiche nevicate o alle esondazioni dei nostri fiumi. Quelle vicende vissute ci rendono l’idea di quanto sia rilevante organizzare a monte una macchina capace di attivarsi ai primi segnali di allarme e di garantire il supporto più adeguato alle popolazioni coinvolte. Da qui ben si comprende la funzione e l’importanza di aver dotato la nostra regione di un’Agenzia Regionale di Protezione Civile deputata non solo alla gestione dell’emergenza, ma anche a prevedere gli effetti di un evento naturale e a mitigarne i rischi, svolgendo, in autonomia e secondo le direttive del Presidente della Giunta regionale, le attività tecnico-operative di coordinamento, controllo e vigilanza. L’Agenzia, tra le altre funzioni, dovrà anche occuparsi della formazione e informazione della popolazione e delle risorse umane, anche in termini di volontariato. All’interno dell’Agenzia andrà a operare il Centro Funzionale d’Abruzzo, per il governo e la gestione del sistema d’allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e verrà istituita la Sala Operativa Regionale, che avrà una sede centrale a L’Aquila e un presidio operativo di supporto a Pescara e la struttura pescarese sarà il Centro tecnico di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo, rinnovando dunque la perfetta sinergia tra le due città abruzzesi. Gli uffici dell’Agenzia, sia quelli aquilani che quelli pescaresi, saranno presidiati dodici ore al giorno, tutti i giorni della settimana, dunque comprese domeniche e festività, salvo poi passare alla configurazione ventiquattro ore su ventiquattro in caso di eventi emergenziali, dotata delle più innovative tecnologie di comunicazione e strumentazioni, in costante collegamento con tutte le Prefetture, Forze dell’Ordine, Aziende sanitarie locali e con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nella norma – ha aggiunto il Presidente Sospiri - abbiamo disciplinato in modo capillare ogni genere di attività, con le relative modalità, affidate all’Agenzia, compresa addirittura l’istituzione della Colonna Mobile Regionale, proprio per assicurare massima efficienza tecnico-operativa alla struttura che ci pone oggi tra le prime regioni d’Italia di primo livello e d’avanguardia nel settore”.