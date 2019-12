Perché non potrete fare a meno di un robot aspirapolvere per la casa

Il robot aspirapolvere è l’elettrodomestico più tecnologico e avanzato a disposizione sul mercato per pulire casa, fino a qualche anno fa la prima scelta era l’aspirapolvere tradizionale, ma i ritmi frenetici e i cambiamenti della società hanno ridotto sempre di più il tempo che si riesce a impiegare nelle faccende domestiche.

Capita spesso di dover lasciare la casa già nelle prime ore della giornata e di non riuscire a gestire tutto ciò che riguarda casa, motivo per il quale, l’ottimizzazione dei tempi diventa fondamentale.

La risposta a questa esigenza è il robot aspirapolvere, un elettrodomestico in grado di pulire autonomamente la casa anche quando siamo fuori, grazie alla possibilità di programmarlo a distanza tramite applicazione.

Questa funzionalità non è disponibile su tutti i robot, quelli economici hanno funzioni basilari, mentre quelli di fascia alta come ilife v5s pro, dispongono del comando da remoto ma che di funzionalità extra come la possibilità di lavare i pavimenti.

I vantaggi di un robot aspirapolvere

Come si intuisce, avere questo elettrodomestico permette di recuperare del tempo che è possibile impiegare in altre attività e pulire la casa anche quando non si riuscirebbe a farlo.

Di seguito scopriamo perché non potete fare a meno di un robot aspirapolvere in casa, siamo sicuri che questi motivi vi convinceranno ad acquistarne uno.

Come prima cosa, col robot la casa sarà sempre pulita anche quando sarete assenti, inoltre, questo elettrodomestico riesce a raggiungere anche angoli e parti dell’abitazione che non potrebbero essere pulite con altri mezzi come, per esempio, lo spazio sotto ai mobili e quello sotto ai divani.

Vi è la possibilità di controllare il dispositivo da remoto tramite un’applicazione installata sullo smartphone, vi permette di programmare e attivare il robot a distanza, facendogli iniziare le operazioni di pulizia anche quando siete fuori al lavoro e quando rientrerete, avrà finito e tutto sarà perfettamente pulito.

Grazie al robot aspirapolvere se avete degli animali in casa non dovrete in alcun modo preoccuparvi del pelo, perché li aspirerà senza lasciarne traccia sul pavimento, in questo caso dovrete fare attenzione e acquistare un modello che sia appositamente pensato anche per questa necessità.

Altro interessante vantaggio è il non doversi preoccupare dell’alimentazione del robot, i modelli più avanzati sono dotati di batteria ricaricabile con base di ricarica, grazie all’intelligenza artificiale, quando scendono sotto un livello minimo di autonomia, vanno da soli a ricaricarsi per poi riprendere il lavoro interrotto.

La manutenzione e la pulizia del robot è minima e molto semplice, è sufficiente smontare il serbatoio che contiene la sporcizia, pulirlo e inserirlo nuovamente, senza dimenticare di dare una pulita anche alle spazzole.

Conclusioni

È chiaro che sono tanti i vantaggi per i quali dovreste acquistare un robot aspirapolvere, un elettrodomestico indispensabile se avete poco tempo da dedicare alla pulizia della casa ma non volete rinunciare a un ambiente sempre pulito e in ordine.

Inoltre, è possibile scegliere tra tantissimi prodotti di varie fasce di prezzo, in commercio, si trovano anche buoni robot a prezzi più contenuti ma con buone prestazioni.