"Tram", il nuovo singolo di Alisia Jalsy

Alisia Jalsy parte da Italia's got talent nel 2017 per arrivare al suo quarto inedito dal titolo " TRAM" in questo, quasi finito, 2019.

La cantautrice tra perplessità e paure riflette e medita sul trasferirsi in altri luoghi che non siano la sua terra per trovare e far conoscere la sua musica. Un brano che emoziona i giovani e gli adulti che nelle parole di Alisia rivedono i propri figli.

Una problematica che via via si espande a macchia d'olio. Una Sicilia che rischia di rimanere senza i giovani più quotati.

Come nei videoclip precedenti " Limoncello" e "Fango", l'artista chiede al suo fedele videomaker Frank Falletta di girare le scene nella sua Palermo perchè lei stessa quanto i giovani di questa terra rasa al suolo da prospettive rimane la terra del sogno irrealizzato.

L'arrangiamento indie/pop curato da Simon Empler rende il brano di Alisia giovane e al passo con i tempi.

Da questo ottobre studia a Pescara composizione pop/rock al conservatorio "Luisa D'Annunzio" perchè interessata ad approfondire il suo bagaglio musicale.