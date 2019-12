MUZII MARKET - XMas Edition domani e sabato gli artigiani protagonisti al mercato di Piazza Muzii

Appuntamento natalizio al mercato di piazza Muzii di Pescara. La struttura situata nel cuore della città ospiterà domani e sabato una due giorni dedicata all'artigianato d'autore. "Muzii Market Xmas Edition 2019", questo il nome della rassegna, riunirà per 48 ore i migliori artigiani del territorio, dalle ore 15 alle 24, per dare vita ad una mostra mercato di pezzi unici realizzati a mano con grande abilità e passione.

Dalla moda al design passando per gioielli, borse e decorazioni a tema, "Muzii Market Xmas Edition" nasce con l'idea di rilanciare tutto ciò che è "fatto a mano con amore" dagli artigiani locali, un caposaldo del nostro territorio e del made in Italy. Nello stesso tempo questo appuntamento vuole consentire di vivere pienamente l'atmosfera natalizia nel centro della città dando a tutti la possibilità di fare acquisti sostenibili.

Ma questo appuntamento non è solo shopping: in programma, domani alle 17.30, un incontro sull'alimentazione consapevole a cura di Maria Prezzavento, dietista dell'associazione Isa (si concluderà con un assaggio di frutta e verdura di stagione) mentre sabato alle 16 e alle 17.30 si svolgeranno laboratori creativi per bambini (6-10 anni). L'ingresso al Muzii Market è libero.

"Muzii Market Xmas Edition" è un evento natalizio che traduce l'attività di un progetto nato 9 anni fa con il nome di "Mercanti e Sogni". Dopo Pescara questo originale mercato dell'handmade si sposterà nello splendido centro storico di Spoltore: il 21 e il 22 dicembre i pezzi unici dell'artigianato locale saranno in mostra nell'ambito di "Natale Insieme 2019".

"Mercanti e Sogni" è un progetto nato dall'incontro tra Emy della Penna e Zuleika Manari. E' un contenitore di idee che, attraverso una serie di iniziative, spazia dall'artigianato al design, dagli antichi mestieri all'innovazione e si rinnova ad ogni appuntamento. In questo caso punta sull'handmade abruzzese che vive un periodo di splendore grazie alla grande qualità dei prodotti artigianali che, in controtendenza alla moda dell'usa e getta, si affermano grazie all'unicità dei pezzi.