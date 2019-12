Montesilvnao, la cooperativa sociale Horizon 2 inaugura il laboratorio Il luogo delle meraviglie

La Cooperativa sociale Horizon 2 amplia le attività con l'apertura del laboratorio Il luogo delle meraviglie, in occasione del mercatino di Natale. L'inaugurazione si svolgerà domani, venerdì 13 dicembre alle ore 15.30 in via Marrone 4, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis e dell'assessore alle Politiche sociali Barbara Di Giovanni. Parteciperanno anche l'assessore alle Politiche della Disabilità del Comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio, il direttore del Dipartimento di Salute mentale della Asl di Pescara, Sabatino Trotta e il Direttore Generale della Asl Antonio Caponetti.

"Ringrazio la Cooperativa sociale Horizon 2 per aver realizzato un importante luogo d'incontro – afferma il sindaco De Martinis - in cui, le persone che lo frequentano, sono impiegate sia nella realizzazione di creazioni artigianali ed artistiche uniche, sia nei processi di assemblaggio semplice che aziende locali commissionano alla nostra cooperativa. Per mezzo di una vera attività lavorativa queste possono ritrovare il "vero" diritto alla cittadinanza. Per una vera integrazione lavorativa Fondamentale a tal fine è la costituzione di una rete stabile tra Istituzioni, cooperativa ed imprese, dove l'Istituzione diventi il mandante del processo. Il laboratorio è un riferimento sul territorio cittadino per le attività occupazionali di tipo artigianale. Un'iniziativa che crea una bella opportunità per questi ragazzi e le loro famiglie di vedere i loro prodotti anche nella grande distribuzione".

"Il Luogo delle Meraviglie – spiega Lorenza Puarulli Presidente della Cooperativa Horizon 2 - è un laboratorio socio-occupazionale, un luogo che offre a persone affette da fragilità emotiva la possibilità di emanciparsi e rivestire un ruolo sociale attivo e riconosciuto. Fine questo, perseguito attraverso la relazione educativa e l'attività ergoterapica. Con il lavoro in laboratorio ogni persona trova la propria dimensione espressiva in ogni fase produttiva, grazie a tempi creativi e lavorativi rispettosi dei differenti livelli di autonomia di ciascuno. Il nostro lavoro è un anello del processo industriale; attualmente evadiamo commesse da parte di due importanti realtà produttive, le quali hanno condiviso la nostra mission senza rinunciare ai loro obiettivi economici. Al momento questo collegamento è ancora instabile e solo attraverso un più incisivo intervento istituzionale si potrà cementare quest'anello di congiunzione tra attività produttive profit e la nostra cooperativa sociale. Un ringraziamo al Direttore del dipartimento di Salute mentale della ASL di Pescara Trotta per aver voluto fortemente il progetto Armonia con la possibilità di istituire delle borse lavoro e al Direttore Generale Antonio Caponetti per aver capito l'importanza di questo progetto inclusivo. Gli oggetti saranno in vendita a Porto Allegro il prossimo 20 dicembre, ringrazio il direttore e il centro comemrciale per la collaborazione".