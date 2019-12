Sfilata di moda e Concerto di Natale per l’Open Night della Di Marzio Michetti

Hanno ideato, disegnato, tagliato e cucito i propri abiti, 14 modelli originali ispirati ai colori del Natale, rosso, verde, nero e bianco, che gli studenti stessi hanno portato in passerella per il primo Open Night dell’Istituto Professionale di Stato Ipsias ‘Di Marzio – Michetti’. Ad accompagnare la sfilata, il Concerto del Coro dell’Istituto al suo debutto ufficiale, che ha strappato gli applausi del pubblico, centinaia di famiglie che hanno approfittato dell’occasione per visitare la scuola, i laboratori, scoprire gli indirizzi di studio nell’orientamento dei propri ragazzi di terza media.

“Quest’anno abbiamo concepito i nostri Open Day come una festa – ha spiegato la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani – al fine di consentire al territorio di conoscere le straordinarie professionalità che operano all’interno della nostra scuola, mettendo in luce ogni volta i vari indirizzi di studio, ossia Manutenzione e assistenza tecnica, per la formazione di Operatori alla riparazione dei veicoli, Operatori meccanici e Operatori elettrici-elettronici; Industria e artigianato per il made in Italy, per la formazione di Operatori dell’abbigliamento-indirizzo moda; Servizi Commerciali, per Operatori amministrativo-segretariale; le Arti ausiliarie professioni sanitarie per la formazione di Ottici, Odontotecnici, e assistenza sociale per la formazione di OSS, Operatori socio-assistenziali e, infine, Operatori del Benessere Acconciatori ed Estetisti. In altre parole, mostriamo le possibilità future offerte ai nostri studenti, sia in termini di lavoro che di preparazione didattica per la prosecuzione del percorso di studio all’università, al fine di orientare in modo esauriente anche le famiglie e i ragazzi delle classi terza media che entro gennaio dovranno scegliere come continuare il proprio cammino scolastico. Con i docenti abbiamo deciso di dedicare il primo evento all’indirizzo Moda con l’Ipsias by Night, con una sfilata serale di modelli originali, 14 abiti da giorno, da cocktail, e da sera, realizzati interamente dai nostri studenti nei laboratori scolastici, con il coordinamento dei Capi Dipartimento Simona Camplone e Annalisa Buccino e dei docenti moda Renzo Camplone e Barbara Nicolai”.

‘L’Ipsias by Night’ ha preso il via alle 20 con il debutto del Coro dell’Istituto, che vede la presenza degli studenti Eugenio Paniotov, Francesco Del Casale, Matheush Cajazeira, Danny Turilli e Hibraim Sarr Pepe. Quindi il saluto istituzionale via skype della dirigente Maria Antonella Ascani, in Finlandia dove si trova per un progetto Erasmus + e subito dopo i riflettori si sono accesi sulla sfilata che ha visto scendere in passerella Valentina Catuogno, Eleonora Serafini con Matheus Cajazeira, Ludovica Ferretti, Alexandra Dorobat, Sara Martinelli con Francesco Del Casale, Veronica Mazzone, Sara Mezzanotte, Marcella Cariglia, Roberta Capone, Aurora Quintilliani, Alice Di Rita, Debora Bevilacqua, Eugenio Paniotov, Elma Ninaj, Rebecca Salerno, Greta Salvatore, Hibraima Sarr Pepe, e Martina Mauro. I docenti hanno presentato e illustrato la tecnica di realizzazione degli abiti, per poi lasciare di nuovo spazio al Coro per il Concerto di Natale. A chiudere è stata la docente Milca Marini che ha presentato la scuola e il mercatino allestito all’esterno dell’Aula magna dai ragazzi.