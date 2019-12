Montesilvano, domani alle 16 in scena il presepe con oltre 500 alunni della Troiano Delfico

L'Istituto comprensivo Troiano Delfico, all'interno della propria offerta formativa, ha organizzato per domani martedì 17 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 18,30 (in caso di maltempo mercoledì 18 dicembre) "Tutti insieme...sotto la stessa stella" Presepe in città, da Piazza Diaz, Piazza Marconi, Piazza Zecca fino a un tratto di Viale D'Annunzio. L'evento è patrocinato dal Comune di Montesilvano.

"E' un progetto molto bello che abbiamo appoggiato fin da subito – spiega il sindaco Ottavio De Martinis -, non solo per il messaggio interreligioso, ma perché si apre al territorio. Oltre a diffondere un'atmosfera veramente magica nel centro di Montesilvano Presepe in città ha una grande valenza educativa per i bambini, che saranno i veri protagonisti e avranno modo di confrontarsi con mestieri che non esistono più. Inoltre saranno coinvolti nella manifestazione anche i genitori, i nonni e gli insegnanti".

"L'inziativa che coinvolge oltre 500 alunni – spiega il dirigente scolastico Vincenza Medina - è una rievocazione storica del momento della natività come fatto storico, non esclusivamente a sfondo religioso, infatti vi saranno vari quadri viventi rappresentanti la vita quotidiana e gli antichi mestieri dell'epoca. Gli alunni impegnati sono della primaria, infanzia e scuola secondaria per favorire un processo di continuità verticale tra i tre ordini di scuola. La nostra scuola ritiene che la sua apertura al territorio con l'animazione delle piazze e vie intorno alle sedi scolastiche, consoliderà il suo ruolo di aggregazione sociale e culturale, promuovendo ulteriormente la relazione scuola-territorio e favorendo le tematiche dell'intercultura e dell'inclusione".