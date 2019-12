Concerto di Natale Gruppo AIDO Pescara

Ieri sera presso la chiesa San Luigi a Pescara, si è svolto il Concerto di Natale organizzato dal gruppo AIDO Pescara. Il coro The NewPort Original Gospel Singer diretto da Maria Grazia Palusci, e' stato preceduto dal coro Rosa Bianca dell'associazione AIBA, che ha eseguito brani Natalizi della Cultura Bulgara. Coinvolgente la testimonianza di Paolo Salvatore Madau, cardiotrapiantato e volontario AEFI, che ha raccontato della sua rinascita grazie alla generosità di un Donatore che da oltre vent'anni lo ha riportato alla vita. La Dott.ssa Maria Rita Carota, consigliera e presidente della commissione Salute del Comune di Pescara, ha sottolineato limportanza di donare senza riserve e il meritorio lavoro svolto con passione e amore dai volontari AIDO.

Si conclude un anno di passionale impegno nella divulgazione della Cultura sulla Donazione di Organi e prevenzione della Salute, queste le parole della presidente del gruppo AIDO Pina Pasetti, che ha ringraziato il presidente Casto Di Bonaventura del CSV Pescara, per aver consentito attraverso il progetto "IO TU VOLONTARI" giunto alla sua XX edizione, a giovani ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, di intraprendere un percorso di volontariato all'interno dell'associazione.

L'intervento della Dott.ssa Rosamaria Zocaro Direttore U.O.C. Rianimazione e Anestesia dell'ospedale civile di Pescara Penne e Coordinatrice del Centro Trapianti di Pescara, appena rientrata da una riunione tenutasi a L'Aquila nel Centro Regionale Trapianti, ha riportato dati positivi in merito alle opposizioni alla donazione in Abruzzo nell'anno in corso, ed in particolar modo quelli relativi alla città di Pescara, che risultano in linea con i dati Nazionali.

Grande emozione della direttrice del coro Maria Grazia Palusci nel ricordare il presidente dell'associazione Dott. Ermanno Palusci (detto Mimmo) rianimatore anestesista dell'ospedale civile di Pescara, scomparso qualche tempo fa e che tanto amava e sosteneva il Gospel. Il concerto si è concluso con grande entusiasmo e coinvolgimento del pubblico presente, sulle note di Oh Happy Day e Auguri finali.