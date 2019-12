Natale in …Corso

I commercianti di Corso Vittorio Emanuele in Pescara e, nello specifico, la determinazione e la forza a fare festa nella strada principale di Natale di: Francesca della La Blu più, Sonia de Le Magie e Tina di L’Equipe, hanno fatto sì che l’amministrazione Comunale, con l’assessore al commercio Alfredo Cremonese e il Sindaco Carlo Masci, accettassero di far svolgere nei giorni 21 e 22 dicembre una Festa Natalizia sulla strada.

Molti sono gli eventi programmati dall’amministrazione comunale per le festività, ma queste non riescono a coprire tutte le zone della città a scapito dei commercianti che non possono beneficiare degli eventi.

Organizzare una città intera non è certamente facile e bene hanno fatto le organizzatrici di Corso Vittorio Emanuele a volere anche per l’importante strada due giorni di festa.

Così dovrebbero fare tutti i commercianti di tutte le parti della città anche in ricordo dei famosi Consorzi di Via nati oltre venti anni fa proprio per rivitalizzare la via dove svolgevano il loro lavoro.

La città di Pescara negli ultimi venti anni ha subito un declino commerciale sia per i numerosi Centri Commerciali che la contornano sia per la mancanza di una seria programmazione urbanistica e commerciale necessaria per dare ai residenti e ai visitatori gli importanti requisiti che sono attrattori quali la vivibilità, la sicurezza e l’accoglienza.

Anche se questa manifestazione dura solo due giorni importante è che si cominci a far rivivere la città in tutta la sua estensione partendo dal centro fino alle zone più periferiche.

Queste le attrazioni che si svolgeranno, nei giorni del 21 e 22 dicembre, lungo il corso Vittorio Emanuele da Via Venezia all’incrocio con il piazzale della stazione: La banda musicale dei Babbo Natale, Il Tempio della Magia, un coro Gospel itinerante, i trampolieri, il circo incantato, street band e tanti punti di ritrovo.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Pescara Assessorato al Turismo Commercio e Grandi eventi e dalla Confartigianato che ha fatto da supporto per la preparazione e la presentazione della pratica al Comune.