Inaugurato oggi il 3° ponte sul Saline

“L’inaugurazione odierna del terzo ponte sul fiume Saline è indiscutibilmente il frutto di una perfetta sinergia tra la Provincia di Pescara-Ente realizzatore e la Regione Abruzzo il cui intervento finanziario è stato fondamentale per consentire il completamento dell’opera. Quando ci siamo resi conto della necessità di reperire con velocità i fondi mancanti, ci siamo seduti con il Presidente Marsilio e abbiamo individuato ben 3 milioni 200mila euro che oggi ci hanno concretamente permesso di consegnare ai nostri territori un ponte che avrà un valore strategico per la mobilità interurbana e interprovinciale”.

È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine della cerimonia odierna per l’inaugurazione del nuovo ponte carrabile-ciclopedonale strallato che ha collegato la zona dei Grandi Alberghi con la Marina di Città Sant’Angelo, in vista del suo ulteriore prolungamento verso Silvi Marina.

“Il valore aggiunto dell’opera credo sia evidente e scontato – ha rimarcato il Presidente Sospiri -: oggi il ponte non collega semplicemente due territori, ma crea una continuità tra le aree a vocazione turistica della nostra costa, rendendole facili da raggiungere e da viverle. Chi vuole spostarsi lungo il litorale non avrà più bisogno di addentrarsi nei centri urbani, ma potrà farlo muovendosi semplicemente sulle riviere attraverso un ponte dedicato, evitando il traffico e, a sua volta, non congestionando una viabilità che ha una destinazione diversa. Non per nulla il ponte cade esattamente all’interno del progetto Bike to Coast, e la Regione Abruzzo-Governo Marsilio ha giocato un ruolo oserei dire fondamentale nell’iniziativa perché l’aver trovato rapidamente e con immediatezza quell’ultima tranche di risorse di tutto rispetto testimonia la vicinanza dell’Istituzione al territorio, ma soprattutto la sua capacità di intercettare e interpretare le reali esigenze delle nostre comunità, creando una filiera virtuosa con le amministrazioni territoriali. Felici oggi di aver contribuito in modo determinante alla giornata odierna, soddisfatti della tempestività dimostrata dall’amministrazione provinciale di Pescara, felici soprattutto di aver dato un supporto essenziale allo sviluppo di quella immagina turistica della nostra regione che abbiamo prospettato quando ci siamo candidati a governare l’Abruzzo”.