Cenone di gala della Vigilia di Natale con i senza fissa dimora a Pescara

La Parrocchia del Sacro Cuore di Pescara in collaborazione con la Capanna di Betlemme di Chieti, casa di accoglienza per i senza fissa dimora della Comunità Papa Giovanni XXIII, organizzano il 24 dicembre il gran Cenone di gala per la vigilia di Natale. L'evento si terrà nei locali della Chiesa di San Pietro Apostolo di Pescara (vicino a Nave di Cascella).

«Abbiamo invitato — spiegano gli organizzatori — tanti amici senza fissa dimora e persone e famiglie con difficoltà economica, 150 coperti a disposizione, una sala allestita come da migliore ricevimento, tutte le portate acquistate da un ottimo catering, intrattenimento musicale, camerieri in divisa e tovaglie e stoviglie a festa, ed a fine cena un bellissimo regalo per ogni ospite partecipante finanziato dalla Caritas Diocesana di Chieti-Vasto e dall'Associazione Domenico Allegrino Onlus di Pescara»

Due saranno i pulmini dell'Unità di Strada della Comunità Papa Giovanni XXIII che, anticipatamente e durante, gireranno per le vie di Pescara alla ricerca degli amici senza tetto, per invitarli e accompagnarli alla cena.

«Per tanti queste persone sono invisibili, per noi invece sono importanti. Per questo vogliamo condividere con loro la sera più importante di queste festività natalizie. Il tema della serata prenderà spunto da una frase di Santa Bernadette, quando racconta a sua madre l'incontro con la vergine Maria "MI HA GUARADATA COME UNA PERSONA GUARDA UN'ALTRA PERSONA"».

Questi fratelli hanno bisogno di essere guardati proprio così.