"Grazie al vostro amore", il messaggio di genitori e utenti per la Fondazione Paolo VI

“Non siete solamente un centro di eccellenza: siete una famiglia dove regna l’amore”. Veronica Tabaracci è la mamma di Liam, un bimbo che dal 2015 frequenta il Centro Adriatico della Fondazione Paolo VI a Pescara: nei giorni scorsi ha girato in lungo e in largo i reparti, incontrato genitori che, come lei, si rivolgono alla struttura di Pescara. Ne è nato un bellissimo quaderno ricco di dediche e auguri: pensieri che non sempre si riesce ad esprimere, ma ricchi di gratitudine e riconoscimento per il lavoro della Fondazione Paolo VI.

Quel quaderno insieme ad un bellissimo dipinto opera di una zia di un bambino sono stati donati a monsignor Tommaso Valentinetti, presidente della Fondazione, nel corso di una cerimonia cui hanno partecipato tanti genitori, operatori e personale del centro. “Di centri di ottima qualità ne ho incontrati tanti – ha raccontato Veronica – ma solo qui ho incontrato il vero amore. Quell’amore che quotidianamente ci accoglie, ci sprona, ci supporta e ci sopporta, rimettendoci continuamente in gioco. Per noi, voi siete una famiglia, e vi ringraziamo commossamente per tutto questo”.

Da parte sua, monsignor Valentinetti ha detto: “Sono io che sono grato a voi perché riconoscete il valore di quello che quotidianamente facciamo. Non solo proviamo ad alleviare sofferenze, non solo lavoriamo quotidianamente per servizi di eccellenza, ma mettiamo il cuore in quello che facciamo: per questo, il vostro riconoscimento oggi è il più gradito di tutti, perché ci dice il valore della nostra missione. Questo riconoscimento – ha concluso – non è certamente alla mia persona ma al lavoro splendido di tutto il personale della Fondazione Paolo VI”. Al termine della cerimonia è intervenuto anche il sindaco di Pescara Carlo Masci, che si è detto “orgoglioso di realtà come la Fondazione Paolo VI, che rendono la nostra città accogliente. Un’esperienza di fede, speranza e carità concrete all’origine di un territorio più umano”.

In serata, monsignor Valentinetti incontrerà tutta la grande famiglia della Fondazione Paolo VI nella sede dell’Oasi dello Spirito, per una cena conviviale nel corso della quale farà gli auguri a tutti e ribadirà la sua gratitudine agli operatori, al personale e a tutti coloro che contribuiscono a rendere i vari centri del gruppo luoghi di speranza per tante persone.