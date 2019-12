Cenone di fine anno per i senzatetto. Enti e associazioni in sinergia per aiutare i meno fortunati

"Abbiamo presentato credo una bella iniziativa che oggi, più che mai, vede in rete tutte le associazioni cittadine che fanno volontariato nella nostra città operando con grande impegno per essere al fianco dei meno fortunati.

Per questo oggi, voglio ringraziare tutte le a associazioni, partendo dalla Croce Rossa che si è fatta prima promotrice della iniziativa, e poi Caritas, On The Road, Comunità di Sant'Egidio, Comunità Papà Giovanni XXIII, Vincenziane ed altre ancora che hanno lavorato per organizzare questa grande festa, questo cenone, che vuole essere l'occasione per essere al fianco dei senzatetto, ma anche di quelle persone che in questi giorni di festa sono sole, gli anziani.

Verrà allestito dalla Croce Rossa - ha spiegato ancora Massimiliano Pignoli - un maxi tendone che potrà contenere fino a trecento posti, con le navette che porteranno gli ospiti del cenone a destinazione, per poi poter partecipare a questo grande banchetto che prevede un antipasto, un primo, un secondo, un contorno, dolce e brindisi finale. Ci sarà la musica, ma la cosa più bella sarà quella della presenza al cenone di assessori e consiglieri che serviranno ai tavoli. Saranno presenti consiglieri di maggioranza e opposizione perché quando si fa volontariato, non c'è colore politico che tenga.

Ci ritroveremo con l'intero Consiglio Comunale, unitamente al sindaco, al fianco di queste persone, al suono della musica. Ma c'è di più perché ci saranno anche dei gadget con cappellino, guanti e sciarpa che verranno distribuiti agli ospiti del cenone, e poi ancora le tombole con premi in palio, e poi sempre nell'ambito di questa iniziativa, abbiamo stanziato, come Amministrazione Comunale dei fondi, e grazie a questi, distribuito con la Caritas, trecento buoni carne da 15 euro, equamente divisi fra tutte le parrocchie della nostra città. Un Natale diverso per tanti senza tetto e meno abbienti grazie a questa inversione di tendenza che vede oggi le associazioni viaggiare verso una unica direzione e non in ordine sparso, nel senso dell'organizzazione di buoni eventi. Quindi vi do appuntamento domani alle 18.30 presso l'ex mercatino etnico delle aree di risulta".

L'assessore comunale all'Ascolto del Disagio Sociale Nicoletta Di Nisio, al lavoro con le associazioni per allestire l'evento, ha voluto ringraziare chi sta collaborando all'evento: