Approvata nella notte la finanziaria regionale. Il commento di Sospiri

“Negli ultimi undici anni la nostra Regione Abruzzo non ha mai avuto una finanziaria così solida, così indiscutibile nelle coperture, così solidale, così attenta alle aree interne e così puntuale nel finanziarie tutte le leggi che permetteranno agli Enti locali di contribuire a migliorare il nostro territorio come quella approvata la notte scorsa. Oggi ringrazio l’Ufficio di Presidenza per il lavoro svolto senza sosta per 15 ore in cui non è mai mancato il numero legale in aula, cosa mai accaduta nei cinque anni amministrati da D’Alfonso, ma ringrazio soprattutto l’intelligenza della maggioranza nell’approvare senza discussione le buone idee dell’opposizione: ogni buona idea loro è diventata una nostra buona idea, però noi l’abbiamo approvata, loro ci mettono le chiacchiere, noi ci abbiamo messo i soldi”.

È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri nel corso della conferenza stampa odierna convocata dal Presidente della giunta regionale Marco Marsilio con tutta la maggioranza di Governo sull’approvazione della finanziaria regionale, avvenuta nel cuore della notte.

“Nella prima finanziaria Marsilio la Regione Abruzzo può vantare gigantesche conquiste di civiltà – ha sottolineato il Presidente Sospiri -: in poche ore abbiamo approvato il bilancio, la finanziaria, il Milleproroghe che presta tanto attenzione al comparto edilizio, e la delibera sul disavanzo amministrativo. Io e Mauro Febbo abbiamo vissuto cinque anni di esperienza in maggioranza nel Governo Chiodi, poi cinque anni in opposizione con il Governo D’Alfonso, e devo confermare che mai abbiamo avuto una finanziaria e un bilancio negli ultimi 11 anni (ricordando che Chiodi era in pieno risanamento e che gli inizi di D’Alfonso erano pure di risanamento, ma solo gli inizi), così solido, e indiscutibile nelle coperture visto che ogni consigliere regionale ha potuto controllare la copertura di ogni centesimo di spesa prevista. Soprattutto abbiamo finanziato tutte le leggi che consentiranno agli Enti locali di lavorare per migliorare l’Abruzzo: dalla legge per la valorizzazione dei piccoli borghi fino alle emergenze climatiche fino agli impianti sportivi fino ai danni prodotti dalla grandinata del 10 luglio scorso, e persino i precari della giustizia, legge consegnata tre ore prima che iniziassimo a votare la finanziaria. Da oggi chi soffre per una grave malattia ha una risposta concreta, i Comuni potranno realizzare tante opere, il nostro Aeroporto è in sicurezza e ci saranno più borse di studio da assegnare a chi più sa ma meno ha. E poi – ha proseguito il Presidente Sospiri – non ricordo che mai la Finanziaria sia stata consegnata con così tanto anticipo, ovvero dieci giorni prima dell’arrivo in aula, per permettere a tutti di studiarla e dopo le modifiche parziali per l’inserimento di quattro leggi importanti, ovvero quella sul cyberbullismo, la difesa degli anziani, il miglioramento dell’Abruzzo nel comparto del turismo e del benessere, e l’aiuto per i figli di genitori separati in difficoltà, abbiamo persino allungato i termini per non contrarre la discussione. Poi però si deve pure fare giorno e dobbiamo approvare tutti gli strumenti con un dibattito senza strozzature, l’opposizione ha il diritto di fare ostruzionismo, ma la maggioranza ha il dovere di approvare i suoi emendamenti. E tra le sottolineature, va ricordato che abbiamo rifinanziato la legge sugli sfratti dalle case popolari, la nostra è una ulteriore risposta all’azione del Governo che sta provando a impugnare la norma, che continuerà invece a essere applicata, è pienamente operativa e soprattutto fornisce uno strumento valido e concreto ai sindaci per fare gli sfratti”.