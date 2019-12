Inizia il countdown per salutare il 2019 e dare il Benvenuto al 2020

Mercoledì 1 Gennaio dalle ore 17.00 Pescara darà il Benvenuto al 2020 con i Comici di Made in Sud. L'evento si svolgerà sul palco predisposto nell'area di Risulta, di fronte la stazione ferroviaria, dove la notte del 31 dicembre 2019 verrà scandito il Countdown. Il 2020 inizierà con la comicità degli artisti della Comico Sud, il cui Management in Abruzzo è curato dalla THE MAC LIVE . Gli artisti della scuderia Made in Sud che animeranno Pescara con i loro spettacoli tra risate e intrattenimento, sono:

ENZO e SAL , rispettivamente Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo, vincitori del Premio Massimo Troisi;

, rispettivamente Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo, vincitori del Premio Massimo Troisi; RADIO ROCKET , giovane band che sa far ridere con le loro 'hit unplugged';

, giovane band che sa far ridere con le loro 'hit unplugged'; le ragazze di SEX and THE SUD ;

; la comica coppia PEPPE Laurato e ROSARIA Miele.

A presentare l'evento ben due donne sul palco: la nota presentatrice Lidia Di Blasio , nata artisticamente proprio nel mondo della comicità ben 15 anni fa con il Laboratorio Zelig e successivamente in giro per tutta Italia in Tour presentando spettacoli di artisti di fama nazionale come Gabriele Cirilli, Giobbe Covatta, Pablo e Pedro oltre a Festival Cinematografici; e la modella professionista Claudia Filipponi , testimonial di importanti Brand nazionali di abbigliamento, scarpe e accessori, tra questi ALV (Andare Lontano Viaggiando) del famoso stilista Alviero Martini.

Sarà proprio Alviero Martini a concedere alle due presentatrici di indossare i suoi abiti.

Media partner dell'evento anche JLIVE RADIO che ha intervistato gli artisti di Made in Sud, in attesa del loro arrivo a Pescara, i cui podcast sono ascoltabili su www.jliveradio.it

Un evento fortemente voluto dall'Assessorato al Turismo e grandi Eventi di Pescara, dall'assessore Alfredo Cremonese. L'ingresso é gratuito.

Comunicato stampa a cura di Lidia Di Blasio