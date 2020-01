'Ferro di cavallo' simbolo di degrado e pericolosità sociale

"Il nostro obiettivo è abbattere il 'ferro di cavallo', del tutto o in parte, perché è una struttura che è oggetto di pericolosità sociale. L'ultimo episodio è un ulteriore elemento che ci spinge a muoverci in questa direzione".

Lo dice all'Ansa il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a proposito dell'omicidio che si è consumato nel complesso residenziale conosciuto come 'ferro di cavallo', nel quartiere Rancitelli, considerato la centrale dello spaccio abruzzese.

Il primo cittadino esprime un plauso alla Polizia che "in tempi rapidissimi ha assicurato il responsabile alla giustizia, dimostrando l'efficienza delle nostre forze dell'ordine".

"Dove sono stati creati ghetti - aggiunge il sindaco - noi daremo spazi, come parchi o piazze, che consentano ai cittadini di sentirsi sicuri in contesti vivibili. Negli ultimi mesi si è rafforzata la sinergia tra amministrazione comunale e forze dell'ordine. Con l'obiettivo di garantire la sicurezza ai cittadini abbiamo inoltre velocizzato il bando per l'installazione di 350 telecamere intelligenti che serviranno a controllare soprattutto le aree più a rischio, altro tassello che servirà per garantire la tranquillità.

Il nostro obiettivo - sottolinea Masci - è rendere Pescara una città sicura, dove i delinquenti sanno che saranno perseguiti in ogni modo".