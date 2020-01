Gli obiettivi sono creature virtuali.

Da dove vengono?

--> Vivono nel dominio della mente e vengono dalla corteccia prefrontale del tuo cervello.

L'area pensante del cervello è magnifica, ma c'è un'altra parte del cervello che genera tutta quella serie di azioni necessarie a tradurre gli obiettivi in risultati tangibili.

L'accordo tra queste due parti è importante perché nessuno vuole lasciare a metà quello che può far succedere, giusto?

>> Bene. Questo è il punto di partenza della nuova MasterClass: superare il conflitto tra le due aree del cervello responsabili di una vera e propria rinascita.

Di fatto queste due aree del cervello sono spesso in conflitto.

--> Questo spiega 1) perché non è colpa tua se non realizzi i tuoi obiettivi più grandi e 2) cosa fare per rendere inevitabile quello che vuoi far succedere nel nuovo anno.

Quindi la domanda su cui riflettere è questa.

Se ci fosse una lotta tra la parte del mio cervello che "pensa" a quello che voglio e l'area del cervello che traduce tutto in azioni utili e in risultati reali, che me ne faccio delle buone intenzioni per il nuovo anno?

Non sono le frasi motivazionali che abbondano nei post su FB a poter cambiare le cose.

Non sono gli obiettivi che restano nel dominio della mente a far succedere quello che vuoi.

Quindi in questo incontro dal vivo condensato in 100 minuti, verifichiamo innanzitutto come evitare che il cervello si trasformi in un sabotatore di iniziative, progetti e desideri.

>> Scopo: Rinascere in una realtà più ricca delle migliori possibilità.

T'interessa?

Questa MasterClass è gratuita perché è sponsorizzata dalla CoachingX100 School. Vedi in basso per le prenotazioni.

La sala ha solo 25 posti

Prenota il tuo posto per facilitare l'organizzazione dell'evento. L'indirizzo è qui in basso.

SOLO posti prenotati

********************

RINASCERE NEL 2020

Perché non è colpa tua se non

realizzi i tuoi obiettivi più grandi

Dove: Aurum • Pescara

Quando: Sabato 11 Gennaio

Orario: 17.50 • 19.40