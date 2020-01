Lavorare in Ryanair. Il 30 gennaio li colloqui a Pescara

Ryanair cerca personale (hostess e steward) e il prossimo 30 gennaio si terrà a Pescara la giornata di selezione.

Per partecipare gli interessati devono:

avere almeno 18 anni

essere alti almeno 1,57 mt e massimo 1,88 metri con peso proporzionale

parlare un inglese fluente

essere in buona forma fisica

avere buone capacità visive (sono ammesse le lenti a contatto)

essere in grado di nuotare bene

ISCRIVITI AI COLLOQUI DI PESCARA

Oltre a quella del 30 gennaio 2020 a Pescara altri colloqui si terranno a:

Roma il 14 gennaio 2020

Venezia il 15 gennaio 2020

Catania il 15 gennaio 2020

Napoli il 16 gennaio 2020

Milano il Bergamo, 17 gennaio 2020

Cagliari il 21 gennaio 2020

Palermo il 22 gennaio 2020

Torino il 24 gennaio 2020

Genova il 28 gennaio 2020

Verona il 30 gennaio 2020

Roma il 5 febbraio 2020

Pisa il 5 febbraio 2020

Bari il 5 febbraio 2020

Catania il 5 e 6 febbraio 2020

Napoli il 7 febbraio 2020

Milano il Bergamo, 7 febbraio 2020

Venezia il 12 febbraio 2020

Torino il 19 febbraio 2020

Palermo il 20 febbraio 2020

Cagliari il 21 febbraio 2020

Roma il 25 febbraio 2020

Bari il 26 febbraio 2020

Catania il 26 febbraio 2020

Bologna il 26 febbraio 2020

Napoli il 27 febbraio 2020

Milano – Bergamo il 28 febbraio 2020

Per partecipare alle giornate di selezione è suggerito un abbigliamento formale (pantaloni lunghi e camicia per gli uomini, camicia, gonna e collant color carne per le donne). I candidati selezionati parteciperanno ad un corso di formazione per il personale di bordo della durata di 6 settimane: chi supererà il corso verrà assunto con un contratto iniziale di 3 anni.