Ferito per salvare 2 anziani, proposta di encomio al custode del Cimitero dei Colli Massimo Manzo

Questa mattina il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli, nel corso di una conferenza stampa ha illustrato nei dettagli la proposta fatta alla Amministrazione comunale per dare un encomio a Massimo Manzo, Custode del cimitero dei Colli che nel giorno di Natale rimase ferito dal crollo del cancello, salvando con il suo intervento, da gravi conseguenze due anziani visitatori che si trovavano a passate al momento del crollo.

"Ho deciso di chiedere la consegna di questa benemerenza per il signor Manzo che ha dimostrato un grande altruismo, un grande coraggio e un altrettanto grande attaccamento al lavoro come anche evidenziato dalle cronache giornalistiche del giorno di Natale. Il 25 dicembre durante il suo turno di lavoro il signor Manzo si immolò per salvare delle persone che erano nei pressi del cancello in ferro, e che se colpiti, avrebbero potuto avere gravi conseguenze per la loro vita.

Quindi è un riconoscimento che mi auguro l'Amministrazione Comunale darà nei prossimi giorni ad una persona - ha dichiarato in conferenza stampa Pignoli - che stava lavorando e non ha esitato ad intervenire per senso di altruismo, dimostrando di essere una persona di cuore in un ambito particolare come quello cimiteriale dove ogni giorno si fanno i conti con il dolore e tanti problemi. Il signor Massimo è sempre invece stato considerato per il suo gran cuore che ancora una volta è emerso anche in una situazione non facile e quindi credo sia giusto che l'Amministrazione, e credo che sicuramente lo farà, nelle prossime settimane, quando il signor Massimo avrà riacquistato una discreta condizione di salute, decida di insignire con questo encomio il custode del cimitero che non è direttamente assunto dal Comune di Pescara, ma dalla società in house del Comune Ambiente Spa che ha in gestione i servizi cimiteriali. L' Ufficio di Gabinetto del Sindaco per regolamento ha chiesto di presentare una breve nota all'Ingegner Del Bianco sull'accaduto, e poi in base a questa, verrà convocato e premiato dal sindaco di Pescara per il suo gesto".