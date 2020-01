Imbrattamento murale di D'Annunzio, quando le amministrazioni interverranno con prevenzione e repressione?

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'imbrattamento di matrice politica del volto di D'Annunzio raffigurato sulla facciata di un tratto delle caserme Borboniche di Pescara ha giustamente destato vivo sdegno e forti rimostranze su Facebook, sulla stampa locale, fra molti pubblici amministratori. Esso non solo è dimostrazione di inciviltà, ma anche di profonda ignoranza della storia.

Questo è l'ultimo episodio di una grave forma di degrado della nostra città provocata da giovani imbrattamuri di fronte alla quale le pubbliche autorità hanno sempre dimostrato disinteresse e distrazione.

E' dal lontano 1997 che l'Archeoclub di Pescara ha proposto e sollecitato invano alle varie amministrazioni succedutesi la realizzazione di un coordinato progetto di prevenzione e repressione di questi gravi fenomeni di teppismo.

Sarà questa l'occasione giusta per uno scatto di sensibilità e per interventi non legati solo al singolo episodio? Ce lo auguriamo.