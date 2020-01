Montesilvano, iniziata la pulizia della sabbia dal lungomare

Oggi sono partiti i lavori, da parte della ditta Casalanguida, di pulizia della sabbia sul lungomare di Montesilvano. Sempre per conto dell'assessorato ai Servizi e Manutenzioni sono stati avviati anche gli interventi di rimozione dei pali sulla carreggiata di via Spagna e l'installazione di nuovi punti luce.

"Ci siamo attivati tempestivamente – spiega l'assessore comunale Alessandro Pompei - per far intervenire una ditta, che si occupasse dei disagi causati dalla sabbia sul lungomare. Nei giorni ventosi la sabbia ha occupato parte della pista ciclabile e del marciapiede sulla riviera, non solo nell'area del Jova Beach Party, ma anche in altri punti dove sono presenti muretti e siepi. Abbiamo riscontrato e avuto ulteriori conferme che anche altri tratti del litorale, in particolare dopo la rotatoria con via Marinelli, sono stati interessati dal fenomeno. L'assenza di barriere sul mare quindi non impedisce il problema, ma è una dinamica che c'è sempre stata anche quando nella zona erano presenti le siepi. La bonta del progetto della giunta, in particolare dell'assessore all'Urbanistica Anthony Aliano, di riqualifcare la zona per renderla una terrazza sul mare senza l'installazione di barriere antivento, sono certo che risulterà vincente. Anche in via Spagna da oggi sono partiti i lavori per rimuovere i pali della luce, un intervento necessario per ultimare la sistemazione della strada".