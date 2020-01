Cani poliziotto della Questura di Pescara, s'inaugura la nuova sede

Nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio, alle ore 14.45 in via Aldo Rossi 1 a Montesilvano, sarà inaugurata la nuova sede della Squadra Cinofili della Questura di Pescara.

La Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Pescara è stata istituita nel 2012 per sopperire alle esigenze operative non solo della città adriatica, ma anche delle altre province del centro Italia. Nel corso degli anni la Squadra è stata potenziata fino a raggiungere, nel 2017, 7 unità specializzate in vari settori di intervento, una crescita che ha generato l’assoluta necessità di reperire delle strutture logistiche adeguate.

La ricerca di una nuova sede per dare un’adeguata sistemazione che potesse ospitare i cani poliziotto ed i loro conduttori nella medesima sede, con il conseguente vantaggio nell’impiego operativo, nell’addestramento e nel mantenimento degli animali, ha trovato la giusta soluzione nella struttura che ospitava un ufficio dell’ex Corpo Forestale dello Stato, ormai dismessa e restituita alla piena disponibilità del Comune di Montesilvano.

"È grazie alla stretta collaborazione tra Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Questura di Pescara ed alla generosa disponibilità del Sindaco di Montesilvano e della sua Amministrazione Comunale - si legge in una nota della Questura pescarese -, che siamo riusciti a dare una “dimora” stabile ai nostri amici a 4 zampe, che certo ricambieranno l’attenzione a loro rivolta con il prezioso lavoro al servizio della comunità".