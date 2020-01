Come creare FUTURI MOTIVANTI

Ecco il dato più inquietante riguardo alle diete e agli obiettivi che richiedono persistenza.

Il 75% di quelli che conosci fallisce perfino prima del primo passo.

Naturalmente vale anche per quelli che non conosci, ma perché prima del primo passo?

Vale per gli studenti o per i medici e per i liberi professionisti.

Vale per chiunque ha un desiderio ed è motivato nel portare fino in fondo un obiettivo, un programma o un compito.

Sia chiaro: oltre il 75% delle persone non fallisce per incapacità, né a causa delle indicazioni ricevute.

La ragione di così tanti fallimenti è da ricondurre a comportamenti non sostenibili nel tempo.

--> Come funzionano davvero i comportamenti sostenibili?

A ben guardare c’è sempre un buon motivo per iniziare una dieta, mantenersi in forma, far crescere le proprie relazioni, aspirare a guadagni maggiori, conquistare una vera indipendenza finanziaria, rinforzare il sistema immunitario, etc.

Senza un buon motivo non si dà avvio all’Arte. Non c'è la benzina per andare fino in fondo, giusto?

Eppure solo il 25% delle persone riesce a restare focalizzato sui propri obiettivi, senza prendere lucciole per lanterne fin dal primi passi.

Perché?

Ecco il segreto.

Quelli che vanno fino in fondo hanno una motivazione sostenibile.

--> Questo vuol dire che senza una motivazione sostenibile i risultati finali non vedono la luce del sole.

Infatti la probabilità di mantenere un impegno è molto bassa quando si hanno motivazioni astratte, come nel caso di chi affronta una dieta motivato dall’idea di avere una “salute migliore” o di “perdere peso”.

Il limite di queste motivazioni è che non funzionano nel lungo termine.

- Ecco perché il 75% delle persone pregiudica fin dal principio il 32% dei risultati.

Questo vuol dire che è necessario un buon motivo per investire tempo ed energie in una piccola o grande sfida. Ma..

La motivazione è invisibile agli occhi.

E il peggio è che i 'perché' non sono tutti uguali.

Infatti i 'perché ' non hanno tutti gli stessi effetti sulla tua mente e sul tuo corpo.

Facci caso: certi “perché” trasformano i compiti da svolgere in una sequenza di compiti noiosi. Mentre altri fanno andare avanti carichi di energia e senza sforzo.

Questo vuol dire che per andare fino in fondo non va bene una motivazione qualunque. E' necessaria una motivazione a lungo termine.

Ed ecco il nocciolo.

La motivazione conta più dell’obiettivo.

Perciò qualunque sia il tuo obiettivo dovresti avere la massima cura della benzina che ti aiuterà a realizzare ciò che hai in mente. Altrimenti, come nelle diete yo-yo, in 4 settimane perdi 4 chili e in 2 ne riprendi 3.

Questo per dire che nessun percorso è perfettamente chiaro.

--> Ecco perché iniziare qualcosa non basta.

Abbiamo bisogno di vedere la meta finale.

Abbiamo bisogno di quel tipo di intraprendenza ostinata e tenace che ci aiuta ad affrontare gli ostacoli e a perseverare quando le cose non vanno come vogliamo.

Condivido questi strumenti perché ho trascorso gli scorsi 25 anni ad insegnare a professionisti ed imprenditori come collegare in modo affidabile i loro punti di forza nella loro mente e nel loro cuore e so quali risultati si possono ottenere.

Oggi posso mostrarti come fare la stessa cosa.

In questa MasterClass ad INGRESSO libero ti mostrerò come:

- Vedere con largo anticipo un futuro che ti aiuta a fare buone scelte oggi

- Evitare i ‘perché’ sbagliati che spezzano le gambe ad ogni obiettivo che richiede persistenza.

- Identificare il tuo C.A.P. (Codice di Avviamento delle tue Priorità)

- Distinguere in modo netto le priorità quotidiane da quelle settimanali

- Ottimizzare i 3 passi essenziali della tua mappa

- Sviluppare un futuro che aumenta il desiderio di benessere psicofisico quotidiano

- Rinforzare la grinta che spazza via le distrazioni del presente.

Leggi in basso e vieni a sviluppare il tuo futuro motivante.

