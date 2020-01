Hai finalmente deciso di acquistare criptovalute online

Stai cercando un modo di comprare Bitcoin, Ripple, Ethereum o una delle altre decine di criptovalute presenti sul mercato? Sei nel posto giusto per conoscere quali sono i metodi più sicuri e affidabili per acquistare criptovalute online.

Tralasciando di parlare del trading e della possibilità di negoziare criptovalute senza acquistarle effettivamente. Senza entrare nel tema complesso del mining, ovvero del metodo originario per la creazione di bitcoin, in questo articolo parleremo di come acquistare criptovalute attraverso uno dei numerosi exchange presenti in rete.

Come comprare criptovalute online

In rete sono ormai molto numerosi i siti su cui è possibile acquistare direttamente delle criptovalute, e creare un proprio portafoglio di criptomonete.

Prima di approfondire i diversi modi per alimentare il tuo conto e acquistare così una delle criptocurrencies presenti, una piccola premessa.

Le criptovalute hanno un valore reale, delle quotazioni che le rendono a tutti gli effetti degli strumenti finanziari negoziabili e scambiabili. Alcune di queste criptovalute, come Bitcoin, hanno un valore molto alto. Si parla quindi di denaro reale che viene scambiato per acquistare valute che hanno un valore negoziato esclusivamente su alcune piattaforme e che non sono, almeno al momento, sorrette da nessuna delle garanzie che offrono tutti gli altri strumenti finanziari come valute e titoli azionari, cfd e materie prime.

Pur tuttavia, il valore complessivo delle masse di criptovalute che ogni giorno vengono negoziate, rende le criptomonete uno degli strumenti privilegiati per investire e realizzare guadagni molto interessanti.

Come acquistare criptovalute in sicurezza

L'aspetto che più interessa in questo momento tutti coloro che si avvicinano all’acquisto delle criptovalute, è la sicurezza del portafoglio scelto.

La sicurezza dei propri fondi è il primo criterio per poter affidare il proprio denaro quando si decide di acquistare criptovalute online.

Una volta scelta la propria piattaforma – Bitvavo è ad esempio una fra le più sicure in Europa – si potrà procedere con l’acquisto.

Le piattaforme più serie utilizzate per comprare criptomonete, per quanto questo aspetto sia spesso motivo di ritardi, seleziona molto attentamente i propri utenti, con un rigoroso processo di riconoscimento e convalida dei documenti identificativi.

Una volta completato questo percorso però, si è in grado di alimentare il proprio portafoglio con un bonifico bancario o, più rapidamente, con carte di credito e PayPal.

Diciamo che acquistare criptovalute online attraverso portafogli e piattaforme di scambio, è lo strumento più immediato per farlo, senza incorrere in costi e commissioni che invece gravano, in maniera più impattante, sulle piattaforme di trading online.