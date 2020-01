Danielpix - è uscito “Rhapsody in Dark”

Da sempre amante della musica Danielpix comincia a suonare alla tenera età di 6 anni, strimpellando i motivetti delle pubblicità della TV. Verso i 13 anni comincia a comporre al computer i suoi primi brani di musica leggera e, qualche anno più in là, entrerà a far parte, come tastierista, di varie rock bands. Nel frattempo si innamora della sinfonia, sia classica che metal (Ludovico Einaudi - Nightwish), delle musiche delle serie TV e nel 2014 crea il suo progetto musicale. Il suo motto è: "Where words leave off m usic begins" (quando le parole finiscono la musica comincia )

Presentazione di “Rhapsody in Dark”

“Rhapsody in Dark” è l’album che meglio rappresenta Danielpix. E’ una sorta di viaggio sonoro nelle più recondite emozioni. Un mix di musica classica moderna, symphonic metal, rock ed elettronica che strizza l’occhio alle colonne sonore.

Rhapsody in Dark

Data di rilascio: 31/10/2019

Artista: Danielpix

Durata: 40 min

Genere: Cinematic rock/electro

Label: Auto-produzione

