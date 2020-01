Per l'amministrazione Masci una scatola vuota ha la priorità sul benessere degli animali

Torna al centro del dibattito in Comune il tema del nuovo canile municipale, di cui si è discusso nella Commissione Politiche Sociali, la cui competenza include anche la tutela del mondo animale. Il Movimento 5 Stelle Pescara torna a scuotere la maggioranza, colpevole secondo i pentastellati di sottovalutare l'urgenza di realizzare la nuova struttura che dovrebbe raccogliere l'eredità di quella attualmente situata in Via Raiale.

"Già nello scorso mese di settembre avevamo presentato una interrogazione in Consiglio Comunale sulla urgenza di realizzare il nuovo canile – dichiara il vice capogruppo M5S Pescara Paolo Sola – e lo scenario che l'assessore Di Nisio ci aveva prospettato (realizzazione della struttura entro il 2019 nella zona di Via Prati) si è andato sgonfiando di lì a qualche settimana, già con l'aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) che rimetteva in discussione l'area di intervento".

Nella commissione odierna infatti è stata prospettata una soluzione alternativa che riguarderebbe un terreno sul Comune di Montesilvano nell'ambito di un progetto intercomunale, che includerebbe anche un gattile, un cimitero degli animali e un canile sanitario.

"Peccato che questo scenario è ad oggi ancora in una fase totalmente embrionale e dai contorni poco chiari, soprattutto riguardo i fondi necessari e chi sarà ad investirli, gli accordi conseguenti con il Comune di Montesilvano e come sarà organizzata la gestione di una struttura così complessa" – prosegue il capogruppo M5S Pescara Erika Alessandrini.

Il timore forte sollevato dal Movimento 5 Stelle è che i tempi di realizzazione di un progetto così articolato non siano compatibili con l'imminente intervento di ampliamento della Città della Musica, adiacente all'attuale canile in Via Raiale.