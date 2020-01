Pignoli rassicura il M5S, i lavori per la Città della Musica non influiranno sul canile

"Vogliamo tranquillizzare i consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle dicendo loro che non c'è nessun rischio di dover sfrattare gli oltre 70 cani ospitati nel canile comunale per l'ampliamento della Città della Musica perché siamo già al lavoro per il nuovo canile intercomunale con Montesilvano".

Così il capogruppo dell'Udc al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli e l'assessore con delega alla Tutela del Mondo Animale Nicla Di Nisio, in risposta alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dai penta stellati. "Si tratta di un inutile e soprattutto ingiustificato allarme che come tale non ha ragione di esistere e serve solo per gettare fumo negli occhi dei cittadini. Stiamo già lavorando con l'assessore Di Nisio per il nuovo canile e abbiamo già interloquito con il Comune di Montesilvano, che ospiterà la struttura, e trovando una Intesa sui punti sostanziali del progetto. L'iter del nuovo canile procede spedito così - spiega il consigliere Pignoli - così come il cronoprogramma dell'opera che vede fra l'altro partire anche una sorta di esperimento della Nuova Pescara con questa fattiva collaborazione tra i due comuni. Quindi stiamo tranquilli i consiglieri del Movimento Cinque Stelle perché il nuovo canile si farà secondo i tempi previsti, così come previsto dall' assessore Di Nisio da tempo impegnato in questo progetto, senza che i nostri amici a quattro zampe possano restare per strada, quando inizieranno i lavori per l'ampliamento della Città della Musica".

L'assessore alla Tutela del Mondo Animale Nicoletta Di Nisio spiega che "abbiamo avuto già un primo incontro con il Comune di Montesilvano e un secondo ci sarà il prossimo 30 gennaio. Siamo al lavoro in piena sinergia con la vicina Montesilvano per cui approfitto in questa occasione di ribadire quanto detto nel corso della Commissione Politiche Sociali dove era presente anche il consigliere del M5S Sola che nel corso della Commissione stessa aveva avuto parole di apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti sul nuovo canile e che poi invece, forse per trovare un po' di spazio sulla stampa, fa polemica, facendo un passo indietro,rispetto a qualche ora prima. Il nuovo canile verrà aperto secondo i tempi prestabiliti e in quella occasione si che sarà interessante ascoltare il suo pensiero e quello degli altri consiglieri del M5S".