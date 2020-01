Batterie ricaricabili: le batterie AGM tra le più vendute online

Resistenti, stabili ed affidabili, le batterie al piombo Agm rappresentano la scelta migliore in quei veicoli soggetti a sollecitazioni particolari come vibrazioni, urti o temperature molto basse ma che richiedono potenza elevata. RS Components offre nel suo catalogo tutte le tipologie di batterie al piombo AGM, leggere, compatte e a prezzi competitivi.

Cosa è una batteria al piombo AGM

La sigla AGM (Absorbed Glass Mat) contrassegna tutte quelle batterie al piombo costruite in modo da garantire una chiusura ermetica anche in caso di caduta o urto e un perfetto funzionamento senza manutenzione. Queste batterie, a differenza di quelle tradizionali presentano delle placche in fibra di vetro che fanno sì che assorbono l’acido e fanno sì che rimanga all’interno.

Oltre la grande resistenza ad urti e vibrazioni, le batterie AGM sono VRLA (Valve Regulated Lead Acid) enon richiedono alcuna aggiunta di liquido per mantenerne inalterata l’efficienza nel tempo, poiché sono dotate di una valvola che ridistribuisce l’idrogeno generato dalla batteria. La particolare conformazione a placche Glass Mat di questo tipo di batteria, fa sì che la capacità sia maggiore rispetto a quella delle batterie convenzionali.

I vantaggi di una batteria AGM

Le prestazioni di questa tipologia di batteria sono molto elevate e garantiscono sicurezza e massima efficienza in veicoli che necessitano di molta potenza o con caratteristiche particolari per costruzione o modalità d’uso. I vantaggi dell’utilizzo di una batteria AGM sono:

Resistenza e zero perdite : le batterie AGM sono a tenuta stagna anche se collocate in posizioni non orizzontali o se sottoposte a movimenti bruschi e repentini.

: le batterie AGM sono a tenuta stagna anche se collocate in posizioni non orizzontali o se sottoposte a movimenti bruschi e repentini. Adatta anche a climi freddi : Questa batteria a differenza di altre tipologie, non viene resa meno efficiente dalle basse temperature e riesce ad offrire la massima efficienza nel consumo di carburante anche in fase di avviamento.

: Questa batteria a differenza di altre tipologie, non viene resa meno efficiente dalle basse temperature e riesce ad offrire la massima efficienza nel consumo di carburante anche in fase di avviamento. Potenza : grazie al sistema VRLA e alle placche di fibra di vetro, queste batterie mantengono efficienza elevata e costante nel tempo anche in situazioni dove è richiesta grande quantità di energia.

: grazie al sistema VRLA e alle placche di fibra di vetro, queste batterie mantengono efficienza elevata e costante nel tempo anche in situazioni dove è richiesta grande quantità di energia. Durata : una batteria AGM resiste al triplo dei cicli di ricarica in confronto ad una batteria tradizionale, il che si tramuta in un risparmio a lungo termine.

: una batteria AGM resiste al triplo dei cicli di ricarica in confronto ad una batteria tradizionale, il che si tramuta in un risparmio a lungo termine. Zero manutenzione: non è necessario alcun intervento di rabbocco

Quando utilizzare una batteria AGM

La sua resistenza ed affidabilità fa sì che sempre più veicoli legati all’universo off-road scelgano di montare una batteria AGM per alimentarsi. I percorsi sconnessi che andranno ad affrontare quotidianamente richiedono una batteria capace di fornire molta potenza in situazioni considerate limite per una batteria tradizionale come forti pendenze, vibrazioni costanti e temperature variabili. Le batterie AGM sono utilizzate anche da case automobilistiche di lusso su veicolidi fascia alta, con motorizzazioni potenti che hanno bisogno di una fonte di energia che mantenga la massima potenza nel tempo.

Il forte aumento della vendita di batterie AGM è dovuto anche al loro impiego nei nuovi veicoli, più attenti all’ambiente. Le vetture dotate di Start and Stop, ormai largamente diffuse, o i veicoli hybrid che richiedono un recupero di energia cinetica, necessitano di batterie di grande potenza e che resistano ad un numero elevato di cicli di ricarica, proprio per questo vengono scelte quelle di tipo AGM.

Il ruolo centrale che questo tipo di batteria ricopre nello sviluppo e nel perfezionamento delle tecnologie ibride per il trasporto, spingono le varie case costruttrici ad offrire batterie sempre più efficienti e sicure contenendo i prezzi di vendita.