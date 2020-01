Pescara realizzi finalmente la Porta del Mare

Pescara ha perso un'anima bella, non solo un artista. Dopo Ettore Spalletti perdiamo un'altra fonte d'ispirazione per la nostra comunità, artisti capaci di parlare al mondo ma con un legame indissolubile con la propria terra. Franco in particolare ha dedicato tutta la sua vita a un discorso artistico non rinchiuso nelle gallerie e negli spazi dell'arte, ma inteso come intervento nella/sulla città. Non aveva mai perso la passione degli anni sessanta/settanta di socialista libertario, con i colori voleva davvero cambiare il mondo cioè la città. E questa passione l'ha conosciuta qualsiasi giovane che l'abbia conosciuto o incontrato. L'impegno civile animava la sua ricerca e la sua opera. I suoi colori erano la positiva risposta creativa al cemento grigio della città della speculazione. Sul suo sito https://francosumma.it/Summaars e nelle sue pubblicazioni troviamo i preziosi regali che per decenni ha destinato alla sua comunità che non lo ha adeguatamente riconosciuto anzi qualche volta lo ha anche fatto oggetto di polemiche ingiuste e rozze.

Credo che sia doveroso che il Comune di Pescara dia il dovuto riconoscimento a questo maestro dell'arte urbana.

E per onorare la sua memoria e il valore della sua opera non c'è maniera migliore che realizzare finalmente la sua Porta del Mare in Piazza Primo Maggio, il suo "monumento storico moderno". Sono passati tanti anni da quando nel 1993 fu realizzata l'istallazione.

Credo che Comune, Provincia e Regione debbano immediatamente metterne in cantiere la realizzazione e spero che il Consiglio Comunale assuma l'iniziativa con voto unanime.

Sarebbe un atto d'amore per la città e un ringraziamento meritato a uno dei suoi cittadini migliori.