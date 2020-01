Lwgo: il regalo sempre apprezzato

Anche nel 2020, il fascino dei Lego resta immutato: è questo il motivo per il quale continua a essere un’idea giusta quella di regalare questi storici mattoncini a un bambino o a una bambina. In effetti, si può considerare quello dei Lego un gioco terapeutico, dal momento che consente di sprigionare la fantasia e di lasciare briglia sciolta alle emozioni: è un modo, insomma, attraverso il quale i piccoli hanno l’opportunità di esprimere il proprio mondo interiore.

La storia dei Lego

Con quasi un secolo di storia alle spalle, i Lego possono ormai essere considerati un gioco della tradizione. Essi sono nati in Danimarca, ideati da un falegname di nome Ole Kirk Kristiansen: in danese la frase “giocare bene” si dice “leg godt”, che abbreviata diventa appunto “lego”. Nel Paese della Sirenetta, per altro, alla nozione di gioco viene attribuita una straordinaria importanza anche dal punto di vista della crescita dei più piccoli. Un concetto che forse può apparire scontato oggi, ma che di certo non lo era più di 80 anni fa. In un primo momento i Lego furono realizzati in legno e dipinti unicamente con i colori primari. Oggi, come ben sappiamo, la situazione è un po’ diversa, sia perché i colori disponibili sono più di 30, sia perché si è passati dal legno alla plastica.

Lego per tutti i gusti

Dai mattoncini ai mattoni veri e propri: sì, perché in tutto il mondo sono ormai diffusi i Legoland, cioè i parchi a tema dedicati a questo gioco speciale. E non è tutto, perché ha acquisito fama globale anche Lego Movie, serie capace di attirare l’attenzione non solo dei bambini ma anche degli adulti. Come dire: Lego per tutte le età. Infatti, i genitori – ma anche i nonni, gli zii e i fratelli più grandi – dovrebbero cogliere al volo questa opportunità per giocare con i Lego in compagnia di figli, nipoti e fratelli più piccoli. Un momento di condivisione del tempo e delle emozioni: ecco perché ha senso, nel 2020 come nel 1990 o nel 1970, regalare i Lego a un bambino, per il compleanno o per il giorno di Natale.

Si tratta, infatti, di un gioco che in gruppo offre l'opportunità di creare storie e scenari divertenti. I piccoli sono portati a scambiarsi i vari pezzi e magari a condividere idee per rendere l'esperienza ancora più soddisfacente. Ma anche un bambino da solo può sbizzarrirsi con i mattoncini e le costruzioni, dando vita a edifici sempre differenti. Infatti i Lego assicurano a chi li utilizza la massima libertà, e non ci sono vincoli in relazione alle modalità di impiego dei mattoncini.

Perché comprare i Lego

E poi potrebbe anche essere che l’acquisto dei Lego oggi si trasformi in un ottimo investimento per il futuro, anche dal punto di vista economico. Già adesso, infatti, i collezionisti più accaniti sono disposti a spendere cifre di tutto rispetto per acquisire pezzi rari o linee non più in produzione: lo stesso potrebbe accadere anche tra qualche anno.