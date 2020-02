Dall'Abruzzo 55 ragazzi ad Auschwitz in un viaggio nella storia e nella memoria

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Saranno 55 i ragazzi che partiranno dall'Abruzzo per partecipare al viaggio della memoria con i treni di "Promemoria_Auschwitz", un progetto che propone un percorso di educazione alla cittadinanza che vede il suo apice nel viaggio a Cracovia e nella visita agli ex lager di Auschwitz e Birkenau. Il viaggio della delegazione di giovani abruzzesi inizierà il 4 febbraio e si concluderà il 10 febbraio. "Promemoria_Auschwitz", ideato dall'Associazione Deina è realizzato a Pescara in collaborazione con ARCI Pescara e coinvolgerà 55 studenti provenienti dal liceo D'Annunzio e dal liceo Galilei di Pescara.

Il progetto gode del patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara, del patrocinio e del contributo del Comune di Pescara e del supporto di FlixBus Italia s.r.l. e Heart Solution s.r.l. e vede coinvolti numerosi enti territoriali che si occupano di storia, di memoria, di formazione, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza, tra cui: ANPI, comitati provinciali e regionali di ARCI, Fondazione Pescarabruzzo. Il progetto gode del patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e del sostegno e/o patrocinio di oltre 50 tra province e comuni.

A Cracovia i giovani vivranno un intenso percorso che li guiderà attraverso le fasi storiche che hanno preceduto la deportazione, fornendo loro strumenti di analisi e informazioni storiche. Con l'affiancamento di guide specializzate, visiteranno alcuni luoghi fondamentali per ripercorrere quel periodo storico: l'ex ghetto ebraico di Cracovia, la Fabrika Emalia Oskara Schindlera, la fabbrica-museo dedicata alla vita di Oskar Schindler e all'occupazione nazista della città di Cracovia, e il quartiere ebraico di Kazimierz. Una intera giornata sarà dedicata alla visita degli ex lager di Auschwitz e Birkenau, dove hanno perso la vita oltre un milione di persone. Nel corso del viaggio i giovani scriveranno le proprie emozioni e rifletteranno sulle conoscenze acquisite, si confronteranno tra pari e con esperti, vedranno film e spettacoli teatrali e infine con una grande assemblea plenaria avranno la possibilità di confrontarsi su temi di attualità, e di riflettere sul loro ruolo di cittadini del presente. Il percorso prosegue al ritorno dal viaggio con momenti di restituzione alla cittadinanza organizzati dai partecipanti una volta tornati dal viaggio in cui condividere e ampliare i ragionamenti e le riflessioni maturate.

L'obiettivo generale di Promemoria_Auschwitz è di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole proponendo un percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza.