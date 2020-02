L'Abruzzo si mobilità per i suoi Talenti

I ragazzi della scuola pescarese si aggiudicano il primo posto del podio, come Miglior Scuola nella categoria gruppi con le coreografie “Wonderland”, “Cantata” e “A Strange Beauty”, sempre al Primo posto nella categoria Solisti Contemporaneo Junior: Leonardo D’Onofrio con una coreografia della maestra Roberta Ferrara e al terzo posto nella categoria Passi a Due, Sara Verrocchio e Mattia Belgiorno. Inoltre la Direttrice della scuola, Michela Sartorelli riceve il premio come miglior coreografa del concorso insieme alla Maestra Roberta Ferrara, insegnante di contemporaneo della scuola.

Oltre ad aver vinto, nel corso degli ultimi 10 anni, tutti i concorsi nazionali ed internazionali più prestigiosi come: IDC Spoleto, PID Rieti, Expression Firenze e moltissimi altri, nel palmares della scuola ricordiamo anche la partecipazione come protagonista di una nostra allieva nel video di Vasco Rossi “Susanna” la partecipazione a Ballando On The Road su Rai1 dei ragazzi della scuola e quella di Sara Verrocchio a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, etc….

Lo Y.A.G.P. è il concorso più importante a livello mondiale considerato come le Olimpiadi della danza, la giuria è composta dai direttori delle migliori accademie e compagnie estere: Opera di Parigi, Royal Ballet di Londra, New York City Ballet etc……. mai nessuna scuola Abruzzese e pochissime scuole Italiane hanno avuto l’onore di parteciparvi; loro per il quinto anno consecutivo sono arrivati sul podio e negli ultimi due sono arrivati primi davanti a oltre 100 scuole provenienti da tutta Europa.

"questo ci rende orgogliosi e consapevoli di essere tra le migliori realtà europee, orgogliosi di far conoscere il talento Abruzzese in tutto il mondo", così commenta la direttrice Michela Sartorelli.

La scuola della Maestra Michela Sartorelli è attualmente impegnata nella ricerca di sponsorizzazioni per dare la possibilità alle famiglie dei ragazzi vincitori di partecipare alle prestigiose finali Newyorkesi e quindi rappresentare e far conoscere il talento Abruzzese a livello mondiale. Stiamo attivando un Crowdfunding sui Social Media.

Potete sostenerli qui: https://www.gofundme.com/f/talenti-italiani-a-new-york