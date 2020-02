Si è svolto ieri 7 febbraio al Mediamuseum il Convegno organizzato dalla FIDAPA Sezione Pescara con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero e Turistica De Cecco di Pescara e del FAI Abruzzo su L’epopea marinara e le donne del mare – Luoghi identitari e storie di Borgo Marino.

A coordinare gli interventi la Presidente della FIDAPA Pescara Alessandra Di Pietro, relatori Giacomo Fanesi, Presidente Associazione Borgo Marino, Anna Rachele Palestini, donna marinare, Vincenzo Olivieri Accademico della Cucina Italiana delegazione Pescara Aternum, Rosaria Morra coordinatrice FAI Abruzzo e Molise. L’Assessore alla Cultura, Maria Rita Paoni Saccone, ha portsato i saluti del Comune di Pescara.

“Vogliamo riscoprire, attraverso testimonianze dirette, filmati e immagini d’epoca, ricerche e interviste – ha sottolineato Alessandra Di Pietro - un luogo fortemente identitario della nostra città, Borgo Marino, l’antico quartiere dei pescatori e vogliamo farlo dando voce soprattutto alle donne del mare, attraverso la figura straordinaria di Anna Rachele, con storie autentiche che ripercorrono oltre mezzo secolo”. Giacomo Fanese , tra l’altro autore di un importante documentario ‘Borgo Marino nel cuore’, ha fatto un excursus sulla vita dei pescatori a partire dal 1870, quando il primo pescatore si iscrisse all’anagrafe di Castellammare Adriatico, ben prima che nascesse, nel 1927, la città di Pescara.

“Il Borgo fu popolato di pescatori- ha sottolineato Fanesi - che venivano dal nord per riparare le Paranze e trovando un mare pescoso. si installarono sul posto. Sulle imbarcazioni c’erano da 5 a 7 marinai comandati dal Parò, il murè, mozzo di bordo, e il marinaio appena sotto il parò. La vita dei marinai era dura e a bordo si mangiava il pesce povero pescato. Gli uomini portavano a bordo lo stretto necessario per cucinare e nutrirsi: poco olio, poca conserva di pomodoro, che le donne preparavano in estate, qualche spicchio di aglio, l’aceto e una fetta di pane. Il brodetto, il loro pranzo, si cucinava in un unico tegame dove tutti attingevano e la fine ogni pescatore intingeva la propria fetta di pane per la parte che gli spettava; solo il parò poteva dare l’avvio al pranzo. I marinai non avevano strumentazione, ma la cultura tramandata e pochi mezzi riuscivano a guidarli durante la pesca. Dal pescato si traeva la scafetta, una piccola cassetta di pescato, il compenso per ogni pescatore, che veniva utilizzata per il pranzo della famiglia e in parte venduta al mercato. Durante il periodo invernale si guadagnava poco e la scafetta era il sostentamento della famiglia. Amministratrice della casa era la donna che gestiva i modesti guadagni del marito marinaio”.