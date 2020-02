Via Colle Innamorati, procedono i lavori

“Riflettori puntati, da questa mattina, sul cantiere di via Colli Innamorati: nel corso del primo sopralluogo odierno abbiamo verificato l’organizzazione del sito, con l’installazione di una segnaletica chiara per supportare gli automobilisti nel gestire al meglio il senso unico alternato. Ma soprattutto consideriamo un sorvegliato speciale il monitoraggio dei sottoservizi: l’opera appaltata prevede infatti il rifacimento del manto d’asfalto, con la scarifica e la ricostruzione del tappetino e del massetto. Ma è evidente che una volta aperta la sede stradale andranno verificate le condizioni delle condotte interrate per intervenire in modo puntuale e tempestivo semmai dovessimo ravvisare perdite, guasti o carenze, perché è evidente che sarebbe inutile rifare la superficie lasciando, eventualmente, danni nel sottosuolo. Continueremo a monitorare le opere in corso attraverso una presenza costante sul sito, pronti a intercettare eventuali disagi o anche suggerimenti da parte dei cittadini”.

Lo hanno detto i consiglieri comunali Alessio Di Pasquale, Forza Italia, e Massimo Pastore, Fratelli d’Italia, al termine del primo sopralluogo odierno sul nuovo cantiere aperto questa mattina in via Colli Innamorati.

“Abbiamo voluto verificare personalmente l’avvio dei lavori e soprattutto renderci conto del funzionamento della viabilità temporanea, oltre che delle possibili problematiche – hanno spiegato i consiglieri Di Pasquale e Pastore -. È evidente che la situazione non sarà delle più semplici, perché via Colli Innamorati è un asse stradale portante del quartiere colli, una via prettamente residenziale con molti accessi ad abitazioni private singole, con molte uscite e insenature, dunque parliamo di un cantiere che richiede molta attenzione da parte dell’impresa, a tutela sia dei residenti, che degli automobilisti in genere che degli stessi operai. A partire da questa mattina è entrato in vigore il senso unico alternato, con direzione monti-mare, e agli automobilisti in transito chiediamo di prestare molta attenzione nella scelta della carreggiata da percorrere, che verrà modificata mano a mano che il cantiere andrà avanti, una soluzione senza dubbio ottimale rispetto a una chiusura completa al traffico della strada, ma che ora necessita della collaborazione della città. L’intervento era ed è sicuramente necessario per ripristinare le opportune condizioni di sicurezza in una strada ad elevato volume di traffico e profondamente dissestata, specie dopo le ultime stagioni invernali, con neve, ghiaccio e nubifragi che hanno contribuito ad aggravare le precarie condizioni dell’asse. Ora però l’attenzione dell’amministrazione è rivolta anche alle condizioni dei sottoservizi che, una volta effettuata la scarifica e smantellato il massetto, verranno monitorati per accertare la loro tenuta e lo stato di manutenzione e conservazione. È evidente che, con un cantiere aperto, se dovessimo rintracciare delle problematiche, interverremo direttamente ora, piuttosto che determinare la riapertura della strada appena rifatta. I lavori, secondo le previsioni, dovrebbero durare un mese, durante il quale saremo costantemente presenti – hanno detto i consiglieri Di Pasquale e Pastore – per verificare eventuali problematiche, per ascoltare i suggerimenti dei cittadini, o anche le proteste e contribuire in ogni modo a ridurre quanto più possibile i disagi”.