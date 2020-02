La sede della Regione Abruzzo di via Raffaello a Pescara è diventata una discarica

La sede della Regione Abruzzo in Via Raffaello, a Pescara, ormai da tempo non utilizzata, si è trasformata in una vera e propria discarica a causa dell'incuria e dell'abbandono. Un fatto inaccettabile secondo il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che ha richiesto un intervento immediato per bonificare l'area che, secondo alcuni residenti, sarebbe anche infestata da topi e altri animali.

"L'Edificio – spiega Pettinari – ormai inutilizzato da Regione Abruzzo si trova in una zona altamente abitata e vicinissima alla scuola media Rossetti, per cui tanti studenti ci passano davanti ogni mattina per recarsi a scuola. E' inaccettabile che sia abbandonata in questo stato, quindi, poiché rappresenta, oltre a uno spettacolo indecoroso, anche un problema per la salubrità e la sicurezza degli studenti e dei residenti. Le foto scattate dal consigliere comunale del M5S Giampiero Lettere rappresentano uno scenario squalificante per una struttura di proprietà della Regione, per questo ho chiesto l'immediato intervento degli organi preposti".