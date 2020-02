Lavori straordinari per pulire dalla sabbia Nave di Cascella, Madonnina e piazza Muzii

“Bonifica straordinaria, quest’oggi, per l’area antistante e interna della fontana La Nave del maestro Cascella, per l’area della Madonnina, a ridosso del molo nord, e di piazza Muzii. Già dall’alba gli operatori di Ambiente Spa sono entrati in azione per rimuovere in piazza Primo Maggio, e alla Madonnina i cumuli di sabbia trasportati dal vento forte che nei giorni scorsi ha imperversato su Pescara, e depositati anche dentro le fontane stesse, creando un disagio sia al ricambio d’acqua dei bocchettoni che comunque al passaggio dei pedoni tutt’attorno. Per piazza Muzii, invece, è stato disposto un lavaggio straordinario, anche per smacchiare la pavimentazione di pregio, comunque frequentata giorno e notte da centinaia di persone. Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione costante e ordinaria della città, che l’amministrazione sta portando avanti sin dal nostro insediamento”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco che in tarda mattinata ha effettuato la verifica degli interventi odierni.

“Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno determinato una criticità lungo la costa – ha spiegato l’assessore Del Trecco – perché se è vero che ci sono state giornate piene di sole e con temperature calde, è altrettanto vero che Pescara è stata spazzata da un vento forte che ha sollevato cumuli di sabbia dalla spiaggia trasportandoli fin sul marciapiede nei tratti privi di stabilimenti balneari a far da barriera. Già nei giorni scorsi ci siamo resi conto della necessità di intervenire per eliminare le mini-dune che si sono formate soprattutto in piazza Primo Maggio, lato mare, tutt’attorno alla fontana La Nave del Maestro Cascella, creando un ostacolo per chi passeggiava o correva sul litorale, così come pure nella parte antistante la fontana installata nella piazza della Madonnina, all’ingresso del ponte del Mare. Ma ovviamente per eseguire un intervento che avesse senso abbiamo dovuto attendere condizioni meteorologiche più favorevoli. Stamattina sono partite le squadre della Attiva che hanno provveduto alla bonifica completa delle vasche interne delle due fontane, peraltro ripristinando anche il corretto funzionamento dei bocchettoni dell’acqua che rischiavano di essere ostruiti dalla sabbia, e quindi la pulizia delle due piazze, ora pienamente percorribili. Contestualmente – ha aggiunto l’assessore Del Trecco – una terza squadra di Ambiente Spa si è occupata del lavaggio straordinario con i mezzi della pavimentazione di piazza Muzii, tutt’attorno al mercato coperto, dove l’elevata concentrazione di locali con sedute all’aperto e di utenti-fruitori comunque richiede un supplemento di attenzione per evitare che le mattonelle siano macchiate in modo irreparabile”.