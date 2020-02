Via Marconi, una pista ciclabile non può distruggere il quadrante più importante di Portanuova

“Il progetto che rischia di rivoluzionare negativamente via Marconi non solo si può, ma si deve cambiare, perché non possiamo distruggere il quadrante più importante di Portanuova per una pista ciclabile. La lettera inviata al Comune di Pescara dalla Regione non usa alcun termine perentorio ma, com’è ovvio che sia, lascia al Comune la scelta politica e amministrativa sul come procedere, ossia se rivedere l’iniziativa infrastrutturale, che il centrodestra ha ereditato dalla precedente giunta Alessandrini, o meno.

Per questa ragione riteniamo ci siano le condizioni per aprire una interlocuzione con la Regione, concordare i termini per modificare i percorsi per bus e bici e, nel frattempo, dare attuazione agli altri assi del progetto complessivo in modo da non perdere tempo per impegni di spesa e per la rendicontazione finale, che comunque ci sarà tra quattro anni, salvo proroghe, già accordate in passato trattandosi di fondi POR-FESR”.